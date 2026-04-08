伊朗稱對美國戰事取勝　迫使對方接受伊朗停火計劃

中東戰事傳來轉機，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台上發文稱同意在兩週內暫停對伊朗行動。這一消息隨後獲伊朗與有份參與調停衝突的巴基斯坦證實。伊朗最高國家安全委員會一份聲明則指出，是根據巴基斯坦斡旋下，考慮到美國要求以及特朗普接受伊朗所提出的停火提案，才同意停火，還強調伊朗在此次戰爭中的幾乎所有目標都已實現，敵人「遭受歷史性的和徹底的失敗」。



【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】根據伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在社交平台發布的伊朗最高國家安全委員會聲明，伊朗基於巴基斯坦請求，並考慮到美國提出的15點停火計劃，以及特朗普接受伊朗所提出的10點停火計劃，宣布會在對方停止攻擊伊朗的情況下，會相應停止回擊。

伊朗最高國家安全委員會在聲明中表示，伊朗所提出的10點停火計劃，會作為未來進行談判的框架，旨在最終確立一項更廣泛的和平協議，不過聲明中未列出所有停火要點。

伊朗國營電視台（IRIB）報道指，伊方將「繼續鬥爭直至其取得的偉大成果得到鞏固，在地區內建立新的安全和政治格局」，並決定在伊斯蘭堡舉行談判以確定細節，「在最多15天內通過政治談判鞏固勝利成果」。

此外，報道還指伊朗拒絕了敵方提出的所有計劃並制定了一項十點計劃，通過巴基斯坦提交給美國方面。以下為伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道披露伊朗提出的10點停火計劃：

－與伊朗武裝部隊協調，控制通過霍爾木茲海峽的通行；

－結束對「抵抗軸心」所有成員的戰爭，終結以色列政權的侵略；

－美國作戰部隊從該地區所有基地和部署點撤出；

－在霍爾木茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗享有主導地位；

－根據評估結果全額賠償伊朗的損失；

－解除所有主要制裁

－解除所有二級制裁

－終止聯合國安理會所有針對伊朗的決議；

－釋放所有被凍結在海外的伊朗資產和財產；

－接受伊朗的核子濃縮權



美媒報道指出，伊朗在波斯語版本的10點停火計劃中，有提及事關核武研發的「接受濃縮」的表述，不過在伊朗外交官下發給傳媒的英文版的10點停火計劃中卻未提及這表述。一切以波斯語版本的10點停火計劃為準。