Kanye West遭英國政府禁止入境　Wireless音樂節被迫取消

由於英國政府禁止領銜表演嘉賓美國饒舌歌手Kanye West（現改名Ye）入境，今夏在倫敦舉行的「無線音樂節」（Wireless Festival）已被取消。



過去幾年裏，Kanye West發表一連串反猶太主義、種族主義和親納粹言論；並發行一首名為《希特勒萬歲》（Heil Hitler）的歌曲，及出售印有納粹標誌T恤引發眾怒。

Kanye West曾表示稱願意於英國猶太社區成員會面，以行動證明改變。(Getty Images )

英國廣播公司（BBC）報道，英國內政部周二（4月7日）表示，Kanye West於周一（6日）申請通過電子旅行授權（ETA）前往英國。而基於他出現不利於公共利益這一理由，政府拒絕批准其入境。

禁令宣布後，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在社交媒體發帖稱，「Kanye West根本不該被邀請來Wireless音樂節擔任壓軸嘉賓。本屆政府堅定地與猶太社區站在一起，我們將繼續與反猶主義的毒瘤作鬥爭，直至徹底根除。」

Wireless音樂節在一份聲明中表示，音樂節已取消，所有持票人將獲得退款。聲明補充說，在邀請Kanye West之前，他們已諮詢「多方利益相關者」，惟當時並未收到任何異議。

聲明表態：「一切形式的反猶主義都令人憎惡，我們意識到這些問題給人們造成的切實影響。」該音樂節預售票於周二中午開售，據信已經售罄。

多次發表反猶言論的美國饒舌歌手Kanye West（現改名Ye），原定7月於倫敦的音樂節活動演出。百事可樂及全球最大烈酒生產商Diageo等飲料巨頭在4月5日宣布退出贊助。（Getty Images）

天空新聞提到，包括百事可樂、Rockstar Energy和Diageo等主要贊助商週末退出該活動。

Kanye West表示，即使光靠言語尚不足夠，但仍然希望有機會與英國猶太社區展開對話。