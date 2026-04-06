Kanye West立場反猶惹議　百事可樂等企業宣布退出倫敦音樂節贊助

多次發表反猶言論的美國饒舌歌手Kanye West（現改名Ye），7月將於英國倫敦的音樂節活動演出。百事可樂及全球最大烈酒生產商Diageo等飲料巨頭在4月5日宣布退出贊助，惟未說明原因。



音樂節主辦單位上月透過社交媒體宣布Kanye West的演出消息後，隨即引發猶太團體和倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）的批評，有反猶太主義社運人士更敦促政府阻止這位歌手入境英國。

日前，英國首相施紀賢（Keir Starmer）亦對Kanye West將現身倫敦表達憂心，他說：「儘管他過去發表反猶言論且歌頌納粹，如今仍獲邀參加音樂節，這令人極為憂心。」他對這位美國歌手獲邀音樂節「深切關注」，強調任何形式反猶太主義都令人厭惡，必須堅決反對。

Kanye West原本計劃7月在倫敦「無線音樂節」（Wireless Festival）連唱3晚，作為他歐洲復出巡迴演出其中一環。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）亦對Kanye West將現身倫敦表達憂心。（Reuters）

有報道指，Kanye West尚未提交入境英國的申請，假如當局認為他的出現不利於公共利益，則可能根據相關權力阻止他入境。

近年，Kanye West因公開表達對希特拉的崇拜以及發表一系列反猶太主義言論而受到廣泛譴責。去年，他發布了一首名為《希特勒萬歲》的歌曲，數月前，他還在自己的網站上宣傳出售帶有納粹標誌的T恤。