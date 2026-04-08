美媒披露特朗普對伊朗開戰內幕：內塔尼亞胡鼓動下　最終拍板動武

美國《紐約時報》旗下記者Jonathan Swan與Maggie Haberman在兩人即將出版的新書中摘錄細節，並於4月7日刊出長篇報道，揭開美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗開戰內幕，指以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在2月11日訪美時，向特朗普「極力推銷（hard sell）」聯合襲擊伊朗的計劃，而特朗普在聽取簡報後報以積極回應，最終做出開戰決定。



這篇報道基於在匿名條件下進行大量訪談，以闡述內部討論及敏感議題，詳盡描述特朗普如何被內塔尼亞胡拖進這場戰爭。

報道指出，內塔尼亞胡來到白宮一個秘密會議室中，帶領通過視像方式與會的以色列官員以及以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）人員，向特朗普等一眾官員簡報襲擊伊朗的計劃。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，圖為內塔尼亞胡與特朗普會面。（Getty）

與會美國官員以白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、中央情報局（CIA）局長特克利夫（John Ratcliffe）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）為主，不過副總統萬斯（JD Vance）當日因外訪事宜而缺席。

內塔尼亞胡在簡報會中描述致勝要點，伊朗的導彈計劃會在數週內被摧毀，以致無法封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），對鄰國攻擊影響不大。摩薩德則分析，伊朗民間反政府示威將再起，間諜組織將協助掀起動亂，伊朗反對勢力在美以轟炸後將推翻政府，伊拉克境內的庫爾德人也將在西北邊境組織戰線，加速德黑蘭政權垮台。

而在內塔尼亞胡簡報後，美國情報人員在僅有華府高官在場的另一場簡報會中，將內塔尼亞胡當日講話大致分為四個步驟，即斬首伊朗最高領袖、削弱伊朗軍事能力、掀起內部反政府示威、最終實現政權更迭並由世俗領導人來治理未來的新政府。期間魯比奧、凱恩、特克利夫、萬斯均有向特朗普表達不同意見，凱恩更在被特朗普問及可行性時回應，稱以色列會過度宣傳，「計劃並不總是完善」。

但是在2月26日的最後一次會議中，早前持不同意見的萬斯、魯比奧、凱恩，態度則稍顯轉圜，萬斯就說：「你知道我認為這是壞主意，但如果想這樣做，我會支持。」

2026年3月1日，黎巴嫩貝魯特，圖為有民眾手持伊朗最高精神領袖哈梅內伊的圖片在場哀悼，哈梅內伊被證實在日前的襲擊中身亡。（Getty）

凱恩向特朗普提供2月28日下午4時為最後發動攻擊的期限，而特朗普當日在空軍一號上，在最終截止期限到達前的22分鐘下令：「批准史詩怒火行動（Operation Epic Fury），不得中止，祝好運。」