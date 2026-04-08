伊朗｜特朗普指中國促成停火談判　駐美大使館稱中方致力結束衝突

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）美東時間4月7日（周二）表示，在他早前設下的晚上8時（本港時間8日上午8時）最後期限之前，他已同意與伊朗達成為期兩星期的停火協議，前提是伊朗同意重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。據法新社報道，特朗普受訪時表示，他相信中國促成了伊朗停火談判。



特朗普在宣布停火後，接受法新社訪問時被問到，北京是否參與推動伊朗進行停火談判時，特朗普在電話中回答說：「我聽說是的。」

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行記者會後離開。（Reuters）

據美媒報道，針對有關北京是否曾敦促伊朗停火的報道，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，自衝突爆發以來，中國「一直致力於促成停火，結束衝突」。

劉鵬宇向美媒強調：「中國歡迎一切有利於和平的努力。我們希望有關各方抓住和平機遇，通過對話彌合分歧，早日結束衝突。」

據美媒早前引述伊朗官員報道，在伊朗與美國進行談判期間，中國官員與伊朗官員保持聯繫，敦促德黑蘭尋求達成停火協議。

2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就​​伊朗戰爭向全國發表演說。（Reuters）

中國過往曾在2023年，在促成伊朗與長期對手沙特阿拉伯的和解中發揮關鍵作用。