美國南方「花生加可樂」奇特飲法日本爆紅　美眾議員親拍片教製作

你有試過把花生加進可樂一起喝嗎？這種喝法其實叫做「農夫可樂」（Farmer’s Coke），多年前在美國南方相當流行，因為方便食用，特別受到農民喜愛。近日這股風潮在日本突然爆紅，不少網友紛紛嘗試並分享心得，有趣的是，這股熱潮甚至傳回美國，還有美國眾議員親自拍影片教學可樂做法。



日本「農夫可樂」爆紅 美眾議員也參一腳

外媒報道，一名來自日本的X用戶於4月2日分享一張照片，只見一杯看似可樂的飲料上漂浮著花生。他寫道：「大約30年前，我在村上春樹的一篇文章裏讀到，在美國，人們喜歡在可樂裏加花生。當時我就想『啊？』，過了很久終於親自試了。這到底是甚麼？簡直好吃到爆！好吃到我以後再也不想喝其他口味的可樂了。」

「農夫可樂」日本爆紅。（X@eiitirou）

共和黨眾議員科林斯親自拍片教學製作「農夫可樂」：

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貼文隨即爆紅，引發大量日本網友好奇。不少實際嘗試的網友表示：「真的更好喝！口感更順、甜味也更濃厚！」也有人建議加點鹽會更有層次。不過，也有部分人覺得普通，「期待太高，但味道其實在可預期範圍內」。甚至還有人把「農夫可樂」帶去賞櫻時享用，成為另類春日體驗。

不僅如此，連發源地美國也被這波熱潮影響。共和黨眾議員科林斯（Mike Collins）於4日轉發該貼文，並寫下「讓一位治亞州男孩教你怎麼做」，同時附上親自拍攝的教學影片，從開可樂、倒入花生到實際飲用一一示範，甚至留言區還貼心附上日文版。

共和黨眾議員科林斯附上親自拍攝的教學影片，從開可樂、倒入花生到實際飲用一一示範，甚至留言區還貼心附上日文版。（截取自X@RepMikeCollins）

「農夫可樂」起源

報導指出，根據介紹美國南方飲食文化的網站《The Local Palette》，這種組合最早被稱為「農夫/農民可樂」，是一種工人的飲料。有說法認為，這種吃法可追溯至20世紀初，在自動販賣機尚未普及前，紡織廠常見販售飲料的「毒品車（dope wagons）」，而「毒品（dope）」是當時「可口可樂」的暱稱，因為有傳言當時其配方可能含有古柯鹼（可卡因）。

對農夫而言，把花生直接倒進汽水瓶中有幾個實際好處：不僅能避免用沾滿泥土的手直接抓食，也能單手同時完成「吃」與「喝」，大幅提升便利性。時至今日，這種看似奇特的組合，對不少美國人而言，不只是味覺上的享受，更承載着濃厚的懷舊情感。

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