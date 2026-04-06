日女首日上班即「閃辭」　日本代客辭職需求激增：3天接11件委託

日本新年度 4月1日展開，但職場卻出現入職第一天就「閃辭」現象，「代客辭職」業者透露，原因包括與想像有落差、不適合盼「及時止損」等。



上班第一天就「閃辭」

綜合日媒報道，有新進員工坦言：

從4月1日開始就不想去上班，希望直接辭職。

根據「代客辭職」業者透露，近期相關需求明顯增加，「有新鮮人發現，入職前約定的勞動條件與實際情況不同，例如年休天數落差，因而產生不信任感，決定提早離職。」

該公司統計，僅1日至3日三天內，就接獲11件新鮮人委託離職，一名今年剛入職、僅工作1天就辭職的女性表示，雖然公司同事態度友善，但她仍察覺不適合，「工作過程中發現自己沒有信心，雖然有人很耐心教我，但還是覺得這份工作不適合我。」

她坦言，求職過程並不順利，最終進入與志願不符的職位，因此選擇「及早止損」，

如果是自己做不來的事情，會越做越痛苦，希望能找到真正適合自己的工作。

相關文章：日本「工畜」現象網民熱議 46歲男寧願便利店打工10年領最低工資

+ 14

然而，快速離職也可能帶來後續挑戰，一名3年前曾入職2個月就「閃辭」的男性分享，他當時因環境適應不良出現失眠等身心問題，最終選擇離開，「那時候會想，為甚麼只有我撐不下去？未來還能不能在社會立足？」

在重新求職過程中，他也面臨嚴酷考驗，

企業常會追問離職原因，而且因為待的時間太短，很多履歷在書面審查就被刷掉。

他透露曾投遞約70家公司，僅有5至6家進入面試階段，但經歷波折後，他已找到新工作，「現在已經沒有太大壓力，可以比較順利地工作。」

相關文章：日本職場｜上班族竟要負責洗廁所？深入剖析獨特打掃文化三大原因

+ 4

延伸閱讀：

APEC倒數！深圳「全民抓錯字」 路標英文拼錯15年沒改

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】