美國鋁廠大火重創汽車供應鏈　特朗普政府拒福特等減免關稅請求

美國鋁供應商諾維利斯（Novelis）在紐約奧斯威戈（Oswego）的工廠日前發生火災，導致汽車供應鏈緊張，之後包括福特（Ford）在內的美國汽車公司希望政府能減免關稅，但遭華府拒絕。



《華爾街日報》周二（4月7日）報道，知情人士透露，福特汽車上週向特朗普政府請願，希望至少在諾維利斯工廠恢復運營前能免除鋁關稅。諾維利斯母公司印度鋁工業公司（Hindalco）今年2月曾表示，計劃在第二季度末重啟工廠，它主要為福特、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）以及通用汽車（General Motors, GM）等供應鋁制原材料。

2024年11月7日，鋁供應商諾維利斯（Novelis）的回收中心廠房外，掛著醒目的「Novelis」標誌。（Getty）

由於工廠停產，諾維利斯只能依靠韓國和歐洲工廠的鋁材彌補產量缺口，但根據美國新關稅制度，進口鋁需繳納50%的高額關稅。福特受影響最為顯著，其F-150系列農夫車多採用鋁制車身，因供應受限、成本攀升，其2月份季度利潤同比下降約50%。

就此，目前美國政府並未讓步，福特等車廠以及白宮亦未回應。