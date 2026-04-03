特朗普關稅政策1週年　白宮誇簽20項新貿易協定　美媒：變動50次

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動的「解放日」（Liberation Day）「對等」關稅（recirocal tariff）政策於2026年4月2日屆滿一週年。白宮網站披露，過去一年美國簽署超過20項新貿易協議，成果令人震驚；惟美媒揭露期間政策變動超過50次，令貿易夥伴與許多企業無所適從；實際情況亦與白宮說法存在出入，製造業並未出現繁榮景象。



白宮網站4月2日刊登發言人德賽（Kush Desai）講話：「就在一年前的今天，特朗普總統拋棄了『自由貿易』幻想，終於將美國人和美國放在第一位。自解放日以來的成果令人震驚：超過20項新貿易協議、數萬億美元製造業投資、藥價下降以及商品貿易逆差下降......」

白宮大力誇讚特朗普「美國優先」貿易政策實施一年成果顯著，聲稱美國已與包括歐盟、日本、印度、越南和阿根廷等主要夥伴締結超過20項新貿易協定，而這些協議涵蓋全球過半GDP。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

白宮稱貿易逆差縮小，從2025年4月到2026年2月，美國商品貿易逆差比前一年同期下降 24%。美方又主張數萬億美元私人與外國投資帶動製造業回流，私營部門勞工實質工資大幅提升且擊敗通脹，這一點拜登時期無法達成等。

美媒揭露：白宮說辭或與實際情況不符

美國全國公共廣播電台（NPR）事實核查後揭露，白宮眾多說辭皆與實際情況有出入。其中稅務基金會副總裁約克（Erica York）指出，關稅政策已變動超過50次，這種波動導致2025年就業增長乏力及經濟增長放緩。最高法院裁定部份關稅越權，大約一半關稅收入必須退還。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行新聞發布會，此前最高法院裁定特朗普徵收關稅的行為超越了他的權限。（Reuters）

美媒：製造業未現繁榮景象

此外，美國製造業並未出現繁榮景象，官方統計數據顯示，2025年外國直接投資額為2880億美元（約2.24萬億港元）——略低於前一年，亦低於過去10年平均水準；通脹水平依然高企，經濟學家警告，尤其在美以發動伊朗戰爭後，能源供應受波及，或進一步推高通脹。