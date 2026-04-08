伊朗提出十點停戰要求 消息人士：還有「隱藏」條款
撰文：聯合早報
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伊朗最高國家安全委員會公布通過巴基斯坦向美國方面提交的10項停戰條款主要內容後，伊朗媒體披露了全部10項條款，但內容不完全一致。
根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周三（4月8日）報道，10項條款分別是：
1、美國原則上應保證不侵犯伊朗
2、制定霍爾木茲海峽安全通行協議，確保伊朗的主導地位
3、接受伊朗鈾濃縮活動
4、解除所有對伊的一級制裁
5、解除所有對伊的次級制裁
6、撤銷聯合國安理會相關決議
7、撤銷國際原子能機構（IAEA）相關決議
8、向伊朗支付賠償金
9、美國從中東地區撤出作戰部隊
10、停止對黎巴嫩等所有戰線的戰爭。
新華社報道，除以上內容外，伊朗法爾斯通訊社（FARS）引述消息人士的話報道，德黑蘭方面提出的條款還包括：
1、依據安全通行協議，伊朗每天允許有限船只在伊朗監管下通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），為期兩周
2、伊朗承諾不製造核武器；伊朗同意在符合自身國家利益前提下，與地區各國就雙邊及多邊和平條約進行談判
3、各方須保證不得侵犯伊朗的盟友
美國媒體7日報道，伊朗和阿曼將收取霍爾木茲海峽通行費。這一消息尚未得到伊朗官方證實。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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