伊朗提出十點停戰要求　消息人士：還有「隱藏」條款

伊朗最高國家安全委員會公布通過巴基斯坦向美國方面提交的10項停戰條款主要內容後，伊朗媒體披露了全部10項條款，但內容不完全一致。



根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周三（4月8日）報道，10項條款分別是：

1、美國原則上應保證不侵犯伊朗

2、制定霍爾木茲海峽安全通行協議，確保伊朗的主導地位

3、接受伊朗鈾濃縮活動

4、解除所有對伊的一級制裁

5、解除所有對伊的次級制裁

6、撤銷聯合國安理會相關決議

7、撤銷國際原子能機構（IAEA）相關決議

8、向伊朗支付賠償金

9、美國從中東地區撤出作戰部隊

10、停止對黎巴嫩等所有戰線的戰爭。

2026年4月4日，伊朗德黑蘭一間大學遇襲後的情況（WANA via REUTERS）

新華社報道，除以上內容外，伊朗法爾斯通訊社（FARS）引述消息人士的話報道，德黑蘭方面提出的條款還包括：

1、依據安全通行協議，伊朗每天允許有限船只在伊朗監管下通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），為期兩周

2、伊朗承諾不製造核武器；伊朗同意在符合自身國家利益前提下，與地區各國就雙邊及多邊和平條約進行談判

3、各方須保證不得侵犯伊朗的盟友

美國媒體7日報道，伊朗和阿曼將收取霍爾木茲海峽通行費。這一消息尚未得到伊朗官方證實。

本文獲《聯合早報》授權轉載

