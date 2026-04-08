匈牙利大選前民調：蒂薩黨支持率擴大　領先歐爾班執政黨青民盟

根據一系列民調，匈牙利反對黨蒂薩黨（Tisza）在4月12日國會選舉前，進一步擴大對現任總理歐爾班（Viktor Orban）率領的青民盟（Fidesz）的領先優勢。



歐洲新聞台（Euronews）報道，由匈牙利新聞門戶網站24.hu委託的21研究所周三（4月8日）發布調查顯示，在已決定投票的選民中，蒂薩黨獲得56%支持率，青民盟為37%支持率，雙方差距19個百分點。

據同一研究所於三月初和一月進行的調查，青民盟支持率大致穩定，而蒂薩黨則有所進展。該研究所估計，蒂薩黨在全國範圍內的支持者或比青民盟多出90萬。

2026年4月7日，美國副總統萬斯（JD Vance）與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）一同在布達佩斯MTK運動公園友誼日活動中現身，力挺歐爾班連任。（Reuters）

21研究所將國會席次換算後計算出，若本周日（12日）舉行選舉，蒂薩黨將在199席國民議會中穩固取得129席，而青民盟將獲得64席，極右派「我們的祖國運動」（far-right Our Homeland Movement）則有6席。

梅迪安研究所（Medián）預測，屆時只有青民盟和蒂薩黨兩個政黨能通過進入國會的門檻。

2026年2月21日，匈牙利反對黨蒂薩黨（Tisza）領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）在布達佩斯進行競選演講。（Reuters）

自2025年初以來，由馬吉亞爾（Peter Magyar）領導的蒂薩黨（Tisza）在民調中持續領先青民盟，成為現任匈牙利總理歐爾班16年執政生涯中最重要的挑戰者。