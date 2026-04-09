美國白宮：特朗普將與北約秘書長討論美退出北約

美國白宮新聞秘書卡萊維特4月9日在記者會上表示，美國總統特朗普將在未來幾小時內與北約秘書長呂特會面，討論美國退出北約的可能性。



在回答關於特朗普是否考慮美國退出北約的問題時，萊維特說：「總統曾討論過這一點。我認為，總統將在幾小時後與呂特秘書長討論此事。也許在今天下午晚些時候的會晤之後，你們可以直接從總統那裏聽到相關情況。」

她指出，特朗普認為，美以與伊朗的戰爭是對北大西洋公約組織的一次考驗，而北約未能通過這次考驗。

萊維特說：「我有一句美國總統關於北約的原話，現在與各位分享：『他們受到考驗，但他們失敗了。』」

圖為2026年3月30日，美國美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持記者會。（Reuters）

特朗普此前表示，在北約拒絕幫助華盛頓開展對伊朗的軍事行動後，他正在認真考慮退出聯盟。他將盟友對美方請求的回應稱為「永遠不會消失的污點」，並強調美國不需要北約國家的幫助，而在他看來，這些國家正竭力避免提供援助。

特朗普還表示，由於其他國家對美國控制格陵蘭島的立場，他已準備與北約「告別」。