伊朗戰爭｜特朗普稱對北約失望　退出是「應該考慮的事情」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（3月17日）批評北大西洋公約組織（NATO）成員國未支持其組建聯盟確保霍爾木兹海峽航運安全的提議，同時讚揚以色列及多個波斯灣阿拉伯國家在此次對伊朗行動中給予「大力支持」。



特朗普接受採訪時稱，對北約「非常失望」，並指出「多年來為北約上花費數萬億美元，卻得不到其幫助」，他又談到美國退出北約的可能性，指「這當然是我們應該考慮的事情。我不需要國會來做這個決定。」他指責其成員國在擔憂伊朗威脅的同時卻拒絕協助護航霍爾木兹海峽，這對盟友關係「無益」。

2026年3月17日，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的伊朗導彈基地投擲了5000磅重的鑽地彈，這些炸彈旨在穿透地下深處的目標。圖為美軍據報在行動中使用的GBU-72「先進型5000磅鑽地彈」（GBU-72 Advanced 5K Penetrator）。（Facebook@Nellis Air Force Base）

他特別指出巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國（UAE）及沙特阿拉伯等中東國家與以色列一樣，提供「非常堅定的支持」。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）同日表示，歐盟成員國對將紅海護航行動擴展至霍爾木兹海峽「毫無興趣」，強調「這不是歐洲的戰爭」。

自2月28日美以發動「史詩狂怒」（Operation Epic Fury）行動以來，美國中央司令部（CENTCOM）稱已打擊伊朗境內超過7000個目標。伊朗則以關閉霍爾木兹海峽及發射大量無人機、飛彈作為報復。