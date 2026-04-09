伊朗戰爭｜特朗普晤呂特　會後狠批北約：「需要他們的時候不在」

儘管美國與伊朗達成為期兩星期的停火協議，惟外界仍高度關注霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）能否順利重開。美國總統特朗普4月8日（周三）在與北約秘書長馬克呂特（Mark Rutte）的私人會晤中，表達了他對北約的不滿。特朗普在會後發文表示：「北約在我們需要他們的時候沒有出現，如果我們下次需要他們的時候，他們也不會出現。」



據美媒報道，呂特在與特朗普會晤後表示，特朗普「顯然對許多北約盟國未能像他所希望的那樣全力支持美國和以色列對伊朗的戰爭感到失望」。

呂特稱這次會晤是「兩位好朋友」之間的一次坦誠開放的討論。他向美媒表示，他可以理解總統的失望。但他表示，他已向特朗普指出，許多歐洲國家以其他方式提供了幫助，包括後勤支援、允許美軍飛越領空、基地和其他支援。

然而，會晤結束後，特朗普繼續猛烈抨擊北約。

2026年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上發文表示：「北約（NATO）在我們需要他們的時候不在，如果我們下次需要他們，他們也不會在。記住格陵蘭島，那塊管理混亂的冰塊！」（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普在其社交平台表示：「北約在我們需要他們的時候不在，如果我們下次需要他們，他們也不會在。記住格陵蘭島，那塊管理混亂的冰塊！」

在會晤前被問及美國是否仍在考慮退出北約時，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普可能會與呂特討論此事。

呂特拒絕回應特朗普是否表示會嘗試退出北約。

呂特指：「嗯，正如我所說，顯然令人失望，但與此同時，他也（認真地）聽取了我關於當前局勢的陳述。」

呂特堅稱，在遏制伊朗「輸出混亂」的能力方面，歐洲大部分國家都支持總統。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在世界經濟論壇（WEF）舉行期間與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，左）舉行雙邊會談。（Reuters）

在8日較早時後發表的聲明中，眾多歐洲國家領導人對伊朗和美國宣布的為期兩週的停火表示歡迎，並表示「各國政府將為確保霍爾木茲海峽的航行自由做出貢獻」。