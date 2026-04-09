解構特朗普可「瓦解」北約5種手段　不退出也可癱瘓｜新聞背後

自2025年重返執政以來，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）多次抨擊北大西洋公約組織（NATO）盟友們，在美國、以色列發動對伊朗的戰爭後，特朗普更是不滿盟友「不作為」。若果特朗普決定兌現威脅，他會有哪些選擇？



特朗普與北約關係如何？

特朗普在4月初表達對北約盟友們的強烈不滿，公開表示「絕對」考慮退出這個已存在77年的軍事聯盟，因為他的歐洲盟友們拒絕加入對伊朗的戰爭。

「我將在演講中表達我對北約的厭惡，」他說：「我對他們非常失望，當我需要他們的時候他們卻不在。」這些言論是他迄今為止最強烈地表達不滿。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在世界經濟論壇（WEF）舉行期間與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，左）舉行雙邊會談。（Reuters）

特朗普可以如何對付北約？

迄今為止，特朗普尚未採取任何退出北約的行動——根據美國法律，未經國會批准，他無權這樣做。雖然美國法律規定總統退出北約需國會批准，但政治報（Politico）4月2日引述9名專家與官員分析指出，特朗普無需正式退出，仍有五種漸進方式能從內部實質上削弱甚至癱瘓北約。

1、加大言論攻勢：這被認為是最可能也具心理殺傷力的做法。特朗普多次削弱對北約第五條（集體防禦）的承諾，稱北約是「紙老虎」。前北約官員指出，美國總統每次質疑北約聯盟，都會「嚴重損害北約防禦和威懾態勢的信譽」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也警告「像北約這樣的聯盟之所以有價值，是因為…… 背後建立的信任」，他指每日製造懷疑將「掏空北約的實質」。

2、破壞工作進程：美國可利用北約的共識決機制，在關鍵委員會（如涉及烏克蘭的會議）中阻撓議程，或拒繳每年約8億歐元的會費。更激進的構想是推動北約加盟國家「付費參與」模式，剝奪未達軍費標準國家的發言權。此類戰術性阻撓雖不致癱瘓，但能嚴重消耗聯盟效率。

資料照片：2026年3月12日，在挪威塞特莫恩舉行的北約「寒冷反應2026」軍事演習期間。（Reuters）

3、撤出駐歐美軍：美國目前在歐洲駐軍約6.75萬至8.5萬人。然而，2025年一項法律要求美軍在歐規模不得低於7.6萬人，除非撤軍少於45天或獲國會批准。分析認為，考慮到美軍需利用歐洲基地應對中東等其他戰區衝突，大規模撤軍反而可能損害美國自身的行動彈性，故此舉可能性較低。

4、「軟退出」與功能癱瘓：美國可退出北約的4年期軍事計劃週期，凍結其軍事承諾，迫使歐洲緊急填補防空、情報等關鍵能力缺口。更極端是效仿1966年法國退出北約一體化指揮體系的做法，這將迫使所有受北約指揮的美軍撤離，並導致美籍最高指揮官去職，從功能上瓦解聯盟。

5、正式退出：這是法律門檻最高、政治代價最大的選項。程序上需獲得參議院三分之二支持，並觸發為期一年的北約第十三條退出程序。總統雖可單方面退出條約，但此舉將引發國內法律訴訟與國會反制。