巴基斯坦斡旋美伊談判之際　巴防長批以色列：人類的詛咒

美國副總統萬斯（JD Vance）率領美方團隊前往巴基斯坦，預計4月11日與伊朗團隊就中東和平舉行會談。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）在此之際，周四於社交平台發文痛批以色列，他稱以色列在臨近談判時仍持續襲擊黎巴嫩，並回顧以色列近年來分別在加沙、伊朗、黎巴嫩掀起流血衝突，稱：「以色列是惡魔，是人類的詛咒」。



阿西夫在帖文中寫：「以色列是邪惡的，是人類的詛咒，在伊斯蘭堡進行和平會談之際，黎巴嫩正在發生種族滅絕。無辜的公民正在被以色列殺害，先是加沙，然後是伊朗，現在是黎巴嫩，流血衝突愈演愈烈。」

2026年4月10日，圖為巴基斯坦國防部長Khawaja Asif在社交媒體上發文批評以色列。（截圖自X@KhawajaMAsif）

他還說：「我滿懷希望並虔誠祈禱，那些在巴勒斯坦土地上製造這種病態狀態的人能夠擺脫歐洲猶太人，讓他們在煉獄中被熊熊烈火吞噬。」巴基斯坦外交部同日指，以色列在黎巴嫩的行動「公然違反國際法和基本人道主義原則」。

以色列在阿西夫發表嚴厲批評之後表示反對，強調阿西夫說法具煽動性，並強調這些言論「不是任何政府都能容忍的聲明」。