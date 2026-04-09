美伊最後一刻達成停火內幕曝光　穆傑塔巴傳紙仔同意方案成關鍵

美媒Axios4月8日引述知情人士報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的最後通牒屆滿前，伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei ）透過傳紙條的方式指示談判代表推動協議，最終促成為期兩週的停火。



據報道，特朗普於周一（4月7日）公開發出毀滅性威脅的同時，幕後外交正緊鑼密鼓進行。巴基斯坦作為主要調解方，在美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）之間傳遞修改後的停火草案，埃及與土耳其外長亦協助彌合分歧。

由於憂慮面臨以色列的暗殺威脅，穆傑塔巴主要透過傳遞紙條進行秘密指揮，其最終點頭被視為「突破」。中國亦曾建議伊朗尋求解套方案。

2026年4月6日，美國華盛頓特區，總統特朗普在白宮新聞發布室舉行發布會上發表講話。（Reuters）

周二（8日）下午，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）在社交媒體公布停火條款後，特朗普隨即致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）獲取其遵守承諾，並與巴基斯坦陸軍參謀穆尼爾（(Asim Munir）通話敲定協議。

報道指，直到特朗普在社交媒體發文接受停火前，其身邊多名顧問仍認為他將拒絕該提案。美軍在貼文發布15分鐘後接獲停止軍事行動命令。

左圖：2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）右圖：圖為2016年3月2日，伊朗時任最高領袖哈梅內伊的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Reuters）

後續和平談判預計於周六（11日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開，由美國副總統萬斯（JD Vance）率團，但雙方對最終協議的構想仍存在重大差距，這使得戰火重燃的可能性非常高。