伊朗戰爭惹特朗普支持者不滿　MAGA派大本營Truth Social掀反對潮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任以來主張「美國優先」（America First），高舉「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）旗幟，深受跟他秉持類似理念的MAGA派歡迎。但隨着美國深陷中東戰事，MAGA派開始愈發不滿，還在MAGA派聚集的「大本營」、社交網站Truth Social抱怨連連，掀起反對潮，甚至直言特朗普「正逐步失去我的支持」。



美國《紐約時報》在Truth Social上，通過分析超過4萬個針對特朗普發布的留言以及剔除懷疑AI的留言，顯示MAGA派人士對於伊朗戰爭的不滿，既有對他軍事干預伊朗感到困惑不解者，尤其是特朗普更在4月7日發出那條威脅要讓伊朗文明在一夜之間消失的帖文。此外就算是支持開戰者，也對美方遲遲無法「拿下」伊朗感失望。

Truth Social用戶約為600萬，遠少於另一社交平台X（前稱Twitter）的5.5億用戶。不過因這平台由特朗普創立，還吸引到眾多擁躉，加之特朗普僅在Truth Social上發布最新消息，所以可被視為是他重要的發聲平台。

2026年4月3日，伊朗一座大橋遭美軍空襲後損毀。（WANA via REUTERS）

在特朗普發出威脅帖文後，超過半數留言表示反對並嚴厲批評，僅有四分之一留言表示支持，包括誇讚特朗普「有骨氣」並要求他「完成任務」。根據《日內瓦公約（Geneva Conventions）》，用於民生的發電廠和橋樑等設施不被視為軍事目標，如果襲擊即屬違規，或涉嫌戰爭罪。

特朗普展現出『嗜血慾望』。這樣的威脅會摧毀總統的政績，真讓我心碎。 某位特朗普支持者

這些情緒實際上是對美國正逐步陷入戰爭泥潭的一種真實反應，即使美國發動戰爭逾一個月，但德黑蘭政權仍然掌權，伊朗的戰鬥力、對霍爾木兹海峽的影響力仍然存在，而美國這些「不盡如人意」的表現，就連一些支持美軍作戰的人也感到沮喪。

更嚴重的是，在特朗普臨近自己設定的時間「死線」時，他旋即TACO（Trump Always Chickens Out，意指特朗普總是臨陣退縮），隨後宣布暫時停火兩週。這又讓一些支持開戰的人勃然大怒及失望。

我長期以來一直給予你支持，而現在我已到了準備放繼續支持你的地步……你究竟出了什麼問題……你正逐漸失去我們的支持。 Truthsocial@AuthenticAmerican🇺🇸

2026年4月7日，圖為一名特朗普支持者發長文，表達因美國陷入戰爭後對特朗普的失望，稱特朗普正在失去自己的支持。（截圖自Truthsocial@AuthenticAmerican）

就算是特朗普宣布停火也未讓批評人士滿意，報道分析，數千條留言仍批評特朗普在幾乎沒有得到任何回報的情況下，放棄他自己之前對伊朗發出的威脅。報道分析，這種帶有波動性的情緒反映特朗普以及他領導下的共和黨，在即將來臨的中期選舉前所面臨的挑戰。而民調顯示，特朗普最近在他的第二個任期內創下最低的支持率。