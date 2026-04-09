衛報：內塔尼亞胡賭上一切卻內外受挫 恐成伊朗戰爭最大輸家
撰文：羅保熙
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隨着伊朗和美國達成初步的停火協議，以色列引發的這場衝突最終以失敗告終。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）多年來威脅伊朗，向全球媒體不斷公布可疑資料，並對美國歷屆總統施壓，要求同意對伊朗開戰。衛報4月8日撰文分析指，這場戰爭沒有贏家，而內塔尼亞胡最終被迫接受一個脆弱且模糊的停火協議，看起來將成為最大輸家。
報道指，美國情報界認為以色列預測伊朗將出現政權更替與革命的說法「荒謬」，事後證明這一判斷是正確的。以色列最初評估這場戰爭最多只會持續數天，最長也不過數周，惟結果嚴重偏離現實。內塔尼亞胡甚至在兩天前仍在試圖說服美國總統特朗普（Donald Trump）不要同意停火。
雖然特朗普一度對德黑蘭發出帶有種族滅絕意味的警告，但其後卻退縮，據稱甚至在決策過程中將以色列排除在外。以色列主要在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）批評，這對以色列堪稱史上首見的政治災難，因該國在涉及國家安全核心的決策上被排除在外。 他說：「內塔尼亞胡在政治上失敗、在戰略上失敗，也沒有達成其設定的任何目標」。
如今，以色列不但未能成功推翻神權倒台，也未能奪取德黑蘭的高濃縮鈾庫存，更未能實質削弱其國家能力。反之，以色列的國際地位本已因在加沙行動而嚴重受損，且被指控犯下種族滅絕，如今恐將進一步惡化。
更甚的是，這次事件還破壞了美國本土自1960年代以來對以色列形成的政治共識正在明顯瓦解。以色列在推動特朗普對伊朗發動戰爭中所扮演的角色，受到了美國進步派人士和「讓美國再次偉大」（MAGA）極右翼的抨擊，未來恐進一步影響兩國的關係。
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