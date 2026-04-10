美伊停火三大分歧仍在　雙方談判或「面臨風險」

世界剛剛「鬆了一口氣」，但轉眼間，和平便「搖搖欲墜」。美國和伊朗宣佈停火兩周的話音剛落，停火協議便遭受嚴峻考驗。以色列對黎巴嫩進行猛烈轟炸，伊方稱所提10項停戰條款已有3項遭到違反，一度恢復通航的霍爾木茲海峽再陷停滯……這份脆弱的停火，能否換來長久和平？



停火首日面臨考驗

美東時間7日晚，美國和伊朗宣佈停火併開啟為期兩周的談判。外媒積極評價稱，「世界從懸崖邊緣退回」，多國也對停火表示歡迎。但很快，考驗和分歧就接踵而至。

民眾在白宮外舉行示威活動，抗議美國對伊朗發動的戰爭。 （Getty Images）

分歧點一：停火協議，究竟包不包括黎巴嫩？

巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）8日稱，伊朗和美國以及雙方各自盟友同意在包括「黎巴嫩和其他地區」在內的所有地點立即停火，即日起生效。

然而，特朗普（Donald Trump）8日在接受美媒電話採訪時說，黎巴嫩未被納入美國同伊朗為期兩周的停火範圍中。美副總統萬斯（JD Vans）稱，伊朗以為停火協議包含黎巴嫩，但事實並非如此：

（美國）從未做過這樣的承諾。

美伊停火協議面臨三大分歧考驗▼▼▼

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以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）堅稱，停火協議「不適用於」針對黎巴嫩真主黨的軍事行動。與此同時，以軍行動再升級，8日大規模空襲黎巴嫩，自稱「10分鐘內打擊100多個黎真主黨目標」。黎方稱，空襲造成上千人死傷。

再看伊朗，綜合多方消息，伊朗認為，協議應該包括黎巴嫩。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫發表聲明說，伊方所提10項停戰條款已有3項遭到違反，遭違反的內容之一，就是在黎巴嫩實現停火。黎真主黨還在聲明中表示，協議中確實涵蓋黎巴嫩，且這是應伊朗要求。

雖然各方表述相互矛盾，但可以確定的是，停火協議內容的模糊與衝突，將影響談判走向。

分歧點二：10點建議，究竟是什麼？

圍繞伊朗提出的10點建議，美伊有關表述存在差異，甚至連10點建議的具體文本，也出現了多個版本。無論如何，在伊朗看來，10點建議已被美方接受。

美國宣佈同意停火後，伊朗最高國家安全委員會說，敵人對伊朗發動的戰爭遭遇失敗，被迫接受伊朗提出的10項停戰條款，伊朗取得了巨大的勝利。

伊朗外長阿拉格齊也稱，特朗普宣佈接受伊朗10點提議總體框架作為談判基礎。就連特朗普也表示：

我們收到了伊朗提出的10點建議，並認為這是談判的可行基礎。

但白宮的後續表態，卻讓事態顯得遠比表面複雜。美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）8日在記者會上稱，伊方最初提出一項10點方案，但該方案「不可接受且已被完全否決」，伊方隨後提出了一份「更合理、內容完全不同且更精簡」的方案。美方認為，這一新方案可作為談判基礎，並能夠與美方提出的15點方案進行對接。

美國白宮新聞秘書萊維特8日在記者會上稱，伊方最初提出一項10點方案，但該方案「不可接受且已被完全否決」。（Getty Images）

外媒直言，目前在特朗普當初同意停火時，究竟具體同意了什麼，存在相當大的混亂。

我們實際上並不清楚特朗普及其團隊究竟在談論什麼。

分歧點三：霍爾木茲海峽開不開？

「霍爾木茲海峽（Hormuz）必須安全開放」，在特朗普和白宮的表態中，始終強調這一點。特朗普7日宣佈停火時說，停火兩周的前提是伊朗同意「全面、立即且安全地」開放霍爾木茲海峽。

8日，特朗普再次強調，伊朗不允許擁核、霍爾木茲海峽必須保持暢通。他還稱，所有美軍艦船、飛機與軍事人員和裝備都將留在伊朗周邊，直至達成「真正協議」並全面生效。

根據伊朗媒體和船舶追蹤網站的記錄，在美伊達成停火後，確實有船隻通過霍爾木茲海峽。伊朗港口和海事組織還公布霍爾木茲海峽水域安全航路圖，告知往來船隻遵守航運安全原則，避免觸雷。

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然而，就在以色列襲擊黎巴嫩後，伊朗暫停了霍爾木茲海峽的油輪通行。伊朗新聞電視台報道指出，霍爾木茲海峽已完全關閉，一些油輪被迫返航。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令部當地時間10日凌晨發表聲明稱，霍爾木茲海峽管控進入「新階段」。

「談判面臨真實風險」

白宮稱，美國和伊朗將於4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談，美方「期待這次面對面的會談」。

不過，在外媒看來，這場談判暗藏多個變數。

美國《紐約時報》認為，目前的停火協議有望為中東地區帶來兩周相對平靜的時期，併為伊朗與美國達成更長期的和平協議爭取時間，但伊朗高濃縮鈾的處置、霍爾木茲海峽船隻的安全通行，以及以色列持續的攻擊是否會顛覆外交進程，仍然是未知數。

卡塔爾半島電視台則指出，以色列在黎巴嫩持續的軍事行動以及伊朗的相應反應，已清晰表明相關談判面臨現實風險。整個停火協議甚至可能在達成後不久，就因以色列在黎巴嫩的軍事行動而瓦解。

以色列在黎巴嫩持續的軍事行動以及伊朗的反應，已清晰表明相關談判面臨現實風險。（Getty Images）

一些美國官員也表達擔憂，認為美伊若無法達成共識，兩周後華盛頓與德黑蘭或將再度被推回衝突邊緣。

這場停火之路從一開始便充滿分歧與不信任，伊朗的主張或難以被美國接受，美方的強硬立場可能無法令伊朗妥協。或許，這場脆弱的停火，隨時會因地區任何一起嚴重事件而走向終結。