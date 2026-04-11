伊朗｜英媒：白宮憂影響脆弱停火　未安排特朗普電視講話宣布消息

路透社4月10日（周五）引述三名要求不具名的美國官員稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7日（周二）宣布與伊朗達成停火協議，白宮內部曾考慮安排特朗普在當天發表全國電視講話，但最終決定不這麼做。



據報道，特朗普的一些助理和顧問私下擔心，他通過全國電視講話宣布此消息，可能會過度宣傳這項仍處於萌芽階段的協議。

2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就​​伊朗戰爭向全國發表演說。（Reuters）

這一決定表明，特朗普政府設法採取一種平衡策略，雖然白宮希望展現對美伊暫時停火和開放霍爾木茲海峽協議的信心，但特朗普的幕僚也承認停火協議的脆弱性。

消息人士指，特朗普被勸阻後放棄在7日發表全國電視講話。其中一名消息人士說，特朗普曾「執意」要發表全國電視講話，但由於停火協議的細節仍不明確，白宮最終沒有推進此事。

白宮在一份聲明中駁斥有關報道為「假新聞」，稱「我們從未與總統討論過此事」。

2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就​​伊朗戰爭向全國發表演說。（Reuters）

分析人士認為，11日（周六）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的美伊談判，能否將暫時停火轉變為一項解決衝突的持久協議，目前仍是一個未知數。

本文獲《聯合早報》授權轉載

