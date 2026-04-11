李在明轉發以軍暴行影片遭以色列駁斥　反擊：「無心反省」

韓國總統李在明周五（4月10日）在社交平台X轉載一段聲稱是以色列士兵推一名巴勒斯坦兒童落樓的片段，但被指內容不實，惹來以色列批評對方發放假消息。不過李在明周六（11日）再反擊，批評以色列沒有反省外界批評。



韓聯社及《日本時報》11日報道，這場外交罵戰源於李在明在X轉載一段聲稱是以軍虐待巴勒斯坦男孩的片段，並稱「假如內容屬實，該需要採取甚麼措施」。

經過核查，有關片段於2024年由法新社於西岸地區所拍，當時有記者捕捉到一名以軍士兵在天台用腳推一名相信已喪命的成年男子落樓。白宮當時形容片段令人非常不安，並要求以色列解釋。

李在明其後澄清片段是在2024年9月所拍，同時敦促在所有情況下都要捍衛人權及國際人道法，重申人權永不可以被當成可以交易的價值。

以色列外交部對李在明的帖文表示強烈譴責，形容不可接受，稱有關事件已完成調查和處理。聲明同時指，李在明「不知甚麼原因」選擇發掘一篇2024年的新聞，以及引用一個散播反以色列不實消息的虛假帳戶，當成目前的事件。

2025年10月29日，特朗普會晤李在明，韓方送贈古代金王冠的複製品（Reuters）

韓國外交部嘗試為事件降溫，澄清李在明的言論將韓國的日治時期被迫當慰安婦問題、二戰納粹屠殺猶太人，以及戰爭濫殺平民情況掛鈎，強調他是對普世人權問題感到罪疚感，而非針對個別事件的評論。首爾方,面亦重申反對任何形式的暴力及反人道行為，又對猶太人的受的苦難感到同情。

不過李在明就繼續向以色列口誅筆伐，在一篇關於以色列抨擊自己的報道留言，表示對從沒由世界各地遭受反人類及國際法行為打擊的民眾反省批評感到失望，指自己與其他人同樣感到切身之痛。

報道提到，韓國本身是支持以色列的美國盟友，而且在今次事件前一直在中東問題上保持平衡，沒有明確選邊站。