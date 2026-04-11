美國擬建250尺「新凱旋門」慶祝建國　較法國地標高近百尺

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府周五（4月10日）公布在華盛頓特區郊外建造一座高250尺（約76米）「新凱旋門」的設計方案，以慶祝今夏美國建國250週年。而法國歷史悠久的凱旋門（高164尺，約50米）。特朗普曾誇口稱它將是「所有拱門中最大的」。



《紐約郵報》形容，這座新古典主義紀念碑的石質結構頂部，將矗立著一座帶翅膀的自由女神像，並鐫刻金色銘文「上帝庇佑下的一個國家」（One Nation Under God），與效忠誓詞的結尾部份遙相呼應。

金獅將端坐於入口處，面向東方，自由女神像兩側還將各有一隻巨大的鍍金雄鷹。

這座美國「新凱旋門」高達250尺，類似於法國歷史悠久的凱旋門，特朗普曾誇口稱它將是「所有拱門中最大的」。

「新凱旋門」選址位於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與美國國家軍人公墓（阿靈頓國家公墓，Arlington National Cemetery）之間的環島上。

因此，部份退伍軍人提起訴訟，試圖阻止該項目建設。他們認為這座「總統誇讚為最大的」拱門——可能會遮擋人們瞻仰美國陣亡英雄墓地的視線。