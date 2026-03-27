美鈔將印特朗普簽名纪念建國250周年　創歷任總統首例

美國財政部3月26日表示，為紀念美國建國250周年，美元紙幣將印上總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的簽名，這是美國史上首位在任總統的簽名印在紙幣，也是165年來財政部司庫（Treasurer of the United States）的簽名首度在紙幣上被移除。



2025年3月7日，美國華盛頓，圖為貝森特與特朗普在會議上交談。（Getty）

首批百元美鈔6月印製 其他面值陸續推出

路透社報道，美國紙幣一直印有財政部長及財政部司庫的簽署。目前，美國印製的紙鈔仍在使用前總統拜登（Joe Biden）任內的財長耶倫（Janet Yellen），以及時任財政部司庫Lynn Malerba的簽名。

根據財政部的聲明，首批印有現任總統特朗普、財政部長貝森特（Scott Bessent）簽名的100美元紙幣將於6月印製，其他面額的紙幣將在接下來的幾個月陸續推出。

圖為美元資料圖片。（Reuters）

貝森特在聲明中表示，特朗普重返白宮以來，美國經濟強勁增長、金融穩定，以及美元維持持久的主導地位，加上正值美國建國250周年之，紙鈔上簽名變可謂恰逢其時。

貝森特稱，「要紀念我們偉大國家和特朗普總統的歷史性成就，沒有什麼比印有他名字的美元鈔票更有力的了，在建國250周年之際，發行這種具有歷史意義的貨幣也再合適不過」 。

財政部官員向路透社表示，鈔票的整體設計不會改變，只是財政部司庫的簽名將被特朗普取代。

圖為2025年11月12日，美國財政部司庫比奇（Brandon Beach）在費城的美國造幣廠鑄造最後一批1美仙硬幣。（Reuters）

現任財政部司庫：實至名歸

美國現任財政部司庫為比奇（Brandon Beach）。他接受《名利場》雜誌訪問時稱，在建國250周年之際，美國貨幣將繼續象徵繁榮、力量，以及在特朗普領導下美國人民堅韌不拔的精神，他表示，特朗普作為復興美國經濟黃金時代的締造者，其歷史地位毋庸置疑，將其簽名印在美國貨幣上不僅恰當，而且實至名歸。

報道又稱，還有其他項目正在進行中，成員均由特朗普任命的美國美術委員會（Commission of Fine Arts）上周批准發行一枚24K紀念金幣，上面印有特朗普的肖像，以慶祝美國建國250周年。