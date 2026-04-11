美官員：伊朗無法尋回所有已埋水雷　暫無法完全重開霍爾木茲海峽

美國與伊朗4月11日（周六）將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行和平談判之際，美國官員表示，伊朗一直未能完全重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），允許更多船隻通行，原因是伊朗無法尋回所有在該航道布置的水雷，也缺乏清除這些水雷的能力。



據《紐約時報》報道，這一事態發展是伊朗未能迅速回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有關允許更多船隻通過霍爾木茲海峽呼籲的原因之一。

此外，這個情況也讓副總統萬斯（JD Vance）本周末在巴基斯坦與伊朗方面舉行的談判形勢變得複雜。

據報道，3月初，就在美國和以色列向伊朗發動戰爭後不久，伊朗利用小型船隻在霍爾木茲海峽布雷。這些水雷，加上伊朗無人機和導彈襲擊的威脅，讓通過海峽的油輪和其他船隻數量銳減，推高全球能源價格，並為伊朗在戰爭中提供了最大的籌碼。

伊朗保留了一條可安全通過海峽的航道，允許付費船隻通行。

伊朗革命衛隊早前已發出警告，稱船隻強行通過海峽或可能觸雷，一些半官方新聞機構也發布了顯示安全航線的地圖。

報道引述美方官員指，這些航到受阻的主因是伊朗在海峽內隨意布雷。目前尚不清楚伊朗是否記錄了每一枚水雷的布置位置。即使記錄了位置，一些水雷的布置方式也使其能夠漂移或移動。

報道指，與地雷一樣，清除水雷遠比布設水雷困難得多。美軍缺乏強大的掃雷能力，只能依靠配備掃雷能力的近海戰鬥艦。伊朗也沒有能力快速清除水雷，即使是自己布設的。

圖為2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，一艘貨船在靠近霍爾木茲海峽的波斯灣航行。（Reuters）

由於難以追蹤布設水雷的小船，美國無法確定伊朗究竟在海峽中布設了多少枚水雷，也無法確定這些水雷的具體位置。