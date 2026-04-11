巴基斯坦促成美伊停火　惟未必能達持久協議　分析：中國不可或缺

美國和伊朗的代表4月11日（周六）在巴基斯坦針對停火舉行談判，斡旋這次會談的巴基斯坦面臨巨大挑戰，因為它仍缺乏分量能夠促成談判取得進展。反而，中國的角色被視為不可或缺。



美國副總統萬斯（JD Vance）奉總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之命，到巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）主持與伊朗的停火後續談判，目標是將脆弱的兩周停火，轉化為更持久的和平協議。

萬斯一向主張避免美國捲入新戰爭，他被視為2028年美國總統大選的熱門人選。專家指出，如果萬斯這次無功而返，將引發對他能力的質疑，對他的選舉前景不利。

馬里蘭大學公共政策學院講師、美國政府外交政策顧問曼尼斯（Aaron Mannes）表示：「我想不出有哪次，是由副總統主導正式談判。這是一次高風險、高回報的任務。」

2026年4月11日，美國副總統萬斯（JD Vance，中）抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡後，與巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，左）及巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右）進行交談。（Reuters）

美伊談判讓巴基斯坦面臨巨大壓力，要完成一些外交官認為幾乎是不可能的任務。

美伊談判在即 巴基斯坦加強會場周邊地區保安

隨着美國和伊朗參與談判的官員陸續抵達伊斯蘭堡，巴基斯坦已加強會場周邊地區的保安，如果星期六的對話取得成功，這將大大鞏固巴基斯坦的地位。

華盛頓智庫中東政策委員會高級研究員博哈里指出，巴基斯坦的角色已經從傳遞信息，轉變為積極參與談判進程。他說：「伊斯蘭堡有能力影響雙方的觀點。」

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

另一華盛頓智庫史汀生中心南亞項目主任瑟爾克爾德則說，雖然巴基斯坦目前擁有足夠的渠道和公信力來發揮調解作用，甚至可能維持這一進程的延續，但它或許仍缺乏足夠的影響力來確保世界所期待的結果，即重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

她說：「如果美國和伊朗不願妥協，巴基斯坦缺乏迫使雙方讓步的實質籌碼。這是巴基斯坦能夠發揮的作用的一個根本限制，它必須謹慎應對。」

北京或是促成永久停火關鍵因素

另外，消息人士和專家指出，北京為此次談判鋪平了道路，並將成為促成永久停火的關鍵因素。

熟悉談判的巴基斯坦高官透露，是中國在最後一刻出面說服伊朗同意初步停火。北京較為低調的角色，在促成美伊停火的問題上，被視為同樣關鍵。

這名高官說：「雖然我們（巴基斯坦）的努力至關重要，但我們始終未能取得突破，最終是在北京說服伊朗之後才取得突破的。」

巴基斯坦前參議員賽義德說，作為親密的夥伴和鄰國，巴基斯坦和中國從一開始就密切協調，力求結束敵對行動。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），一名男子騎着電單車經過路邊豎立的廣告牌，巴基斯坦正準備歡迎美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

他說：「由於伊朗不信任特朗普和以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu），因此要達成任何最終和平協議，中國作為最終擔保方將是不可或缺的。」