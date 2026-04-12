匈牙利今選舉受俄美歐關注　民調：歐爾班執政黨支持率落後反對黨

路透社報道，匈牙利於周日（4月12日）舉行國會大選，此次選舉或終結總理歐爾班（Viktor Orban）長達16年執政任期。其在歐盟中屬於與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）往來密切領袖，又與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府交好，大選結果正受到歐盟、俄羅斯及美國密切關注。



此次選舉將選出擁有199個席位的議會，進而影響總理人選。投票將於當地時間早上6點開始，預計晚上7點結束。

過去兩週民調顯示，歐爾班領導的青民盟（Fidesz），支持率落後反對黨領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）領導的蒂薩黨（Tisza）7至9個百分點。後者支持率約為38%至41%。

歐爾班將此次選舉描述為「戰爭與和平」之間的選擇，警告對手會將匈牙利拖入俄烏戰爭。他贏得美國特朗普政府、俄羅斯克里姆林宮及歐洲極右翼領袖公開支持。惟媒體報道稱，其政府與莫斯科勾結，令選情受到衝擊。

圖為2025年11月28日，匈牙利總理歐爾班訪問克里姆林宮，與俄羅斯總統普京會面。（Reuters）

對鄰國烏克蘭來說，歐爾班敗選為利好消息，意味著歐盟900億歐元（約7650億港元）貸款解凍，這筆經費能緩解烏方對俄作戰之需。此前，歐爾班利用匈牙利在歐盟的投票權進行阻撓。

2026年2月21日，匈牙利反對黨蒂薩黨（Tisza）領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）在布達佩斯進行競選演講。（Reuters）

馬吉亞爾則利用民眾對生活水平下降不滿，凝聚一批希望變革的選民，尤其是年青人。