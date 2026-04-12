伊朗：美應知外交非發號施令舞台　世界將見證霍爾木茲海峽新格局

央視新聞報道，伊朗伊斯蘭議會副議長阿里·尼克扎德（Ali Nikzad）4月12日（周日）表示，美國應已明白外交是尊重而非發號施令的舞台。伊方赴巴基斯坦談判團隊成員納巴維安則表示，世界將見證霍爾木茲海峽的「新格局」。



阿里·尼克扎德表示，在40天的戰爭中，美國應已明白，勝負由各國人民的意志和戰場上的優勢決定，而不是社交媒體上的空談。他進而表示，在這幾天裏，美國也會明白，外交是尊重、互動和接受現實的舞台，而不是發號施令的舞台。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

伊朗赴巴基斯坦談判團隊成員納巴維安表示，霍爾木茲海峽不會「靠編造故事和荷里活式的表演就能打開」。納巴維安表示，世界將見證霍爾木茲海峽的「新格局」。

美國副總統萬斯（JD Vance）周日於伊斯蘭堡會見傳媒時表示，美方尚未與伊朗在於巴基斯坦舉行的談判中達成共識。伊朗傳媒隨後確認雙方未達成協議，還批評美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成。

美國總統特朗普（Donald Trump）當日稍晚宣布，由於美伊無法就核問題達成一致，美國海軍將即時封鎖所有進出霍爾木茲海峽船隻，並在國際水域搜查並扣押每一艘向伊朗繳納過通行費的船隻。