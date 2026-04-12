伊朗：美應知外交非發號施令舞台 世界將見證霍爾木茲海峽新格局
撰文：張涵語
出版：更新：
央視新聞報道，伊朗伊斯蘭議會副議長阿里·尼克扎德（Ali Nikzad）4月12日（周日）表示，美國應已明白外交是尊重而非發號施令的舞台。伊方赴巴基斯坦談判團隊成員納巴維安則表示，世界將見證霍爾木茲海峽的「新格局」。
阿里·尼克扎德表示，在40天的戰爭中，美國應已明白，勝負由各國人民的意志和戰場上的優勢決定，而不是社交媒體上的空談。他進而表示，在這幾天裏，美國也會明白，外交是尊重、互動和接受現實的舞台，而不是發號施令的舞台。
伊朗赴巴基斯坦談判團隊成員納巴維安表示，霍爾木茲海峽不會「靠編造故事和荷里活式的表演就能打開」。納巴維安表示，世界將見證霍爾木茲海峽的「新格局」。
美國副總統萬斯（JD Vance）周日於伊斯蘭堡會見傳媒時表示，美方尚未與伊朗在於巴基斯坦舉行的談判中達成共識。伊朗傳媒隨後確認雙方未達成協議，還批評美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成。
美國總統特朗普（Donald Trump）當日稍晚宣布，由於美伊無法就核問題達成一致，美國海軍將即時封鎖所有進出霍爾木茲海峽船隻，並在國際水域搜查並扣押每一艘向伊朗繳納過通行費的船隻。
美伊談判無成果 特朗普暗示海上封鎖 伊朗使館：只令海峽更受限伊朗戰爭｜內塔尼亞胡：美以行動已摧毀伊朗核子與導彈計劃美伊談判｜萬斯：伊朗拒接受美國條件 德黑蘭批要求過高阻礙共識伊朗戰爭｜三艘油輪通過霍爾木茲海峽 包括兩艘中國船