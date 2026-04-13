特朗普封鎖霍爾木茲海峽利好美石油　專家憂伊朗或反封曼德海峽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月12日正式宣布封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），此舉似乎為了削弱伊朗通過徵收非法「過路費」獲取的談判籌碼，但同時特朗普藉此推銷美國石油。專家指出，這極易引發伊朗的強硬反抗。



特朗普態度強硬，公開威脅可在一小時內摧毀伊朗所有能源與基礎設施，副總統萬斯（JD Vance）也同步施壓，進一步激化雙方矛盾。目前，封鎖行動已進入部署階段，特朗普曾點名英國等盟友協助清除伊朗水雷，但相關國家尚未正式證實參與。

2026年4月8日，船舶統計網站MarineTraffic顯示，數百艘船隻滯留於霍爾木茲海峽。（MarineTraffic）

封鎖海峽的同時，特朗普向受影響國家推銷美國石油，稱中國等國可從美國或委內瑞拉採購石油。美媒指出，美國作為全球主要石油出口國，若油價維持高位，美國石油生產商今年或斬獲超600億美元（約4699.37億港元）額外收益。

對此，伊朗已明確反制警告，但瑞典國際事務研究所（Swedish Institute of International Affairs）中東與北非計劃主任梅頓（Fredrik Meiton）警告，稱伊朗仍握有一張具備同等殺傷力的王牌，即動用胡塞武裝（Houthi）封鎖「曼德海峽」（Bab El-Mandeb），引發更廣泛的能源危機。