特朗普：11月中期選舉前油價仍高企 承認伊朗戰爭或帶來政治後果
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，油價可能在11月中期選舉前仍保持高位。
路透社報道，特朗普週末在邁阿密接受霍士新聞（Fox News）的節目採訪時，被問及油價和汽油價格是否會在秋季下降，他回答說：「價格可能會保持不變，或者略高一些，但應該差不多。」
特朗普此前一直堅稱物價飆升只是短期現象。這是他罕見地承認對伊朗發動攻擊可能帶來的政治後果。
根據馬里蘭州汽油研究機構GasBuddy的數據，4月份美國加油站普通汽油的平均價格大部份時間都超過每加侖4美元（約31港元）。不過，2月份美國汽油平均價格徘徊在每加侖3美元（約24港元）以下，過去一年從未超過每加侖3.25美元（約25港元）。
特朗普周日（4月12日）在社媒宣布，美國將封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並攔截任何向伊朗支付過境費的船隻。不過，美國中央司令部隨後宣布，封鎖範圍僅限於往返伊朗港口的船隻，進出非伊朗港口的船隻不會被美軍攔截。
率領伊朗代表團參加會談的伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）同日在社媒發文稱，封鎖將導致美國汽油價格上漲。他在一張顯示華盛頓汽油價格的地圖旁寫道：「好好享受現在的油價吧。有了所謂的『封鎖』，很快你們就會懷念每加侖4至5美元（約31至39港元）的汽油了。」
維珍尼亞州參議員、參議院情報委員會首席民主黨議員沃納（Mark Warner）質疑特朗普計劃封鎖海峽的戰略。他周日接受美媒節目採訪時說：「我不明白封鎖海峽怎麼能迫使伊朗人開放海峽。」
儘管特朗普一再聲稱這場戰爭很快就會結束，但威斯康星州共和黨參議員詹森星期天在接受美國廣播公司（ABC）《本週》（This Week）節目採訪時說，美國在伊朗實現目標「可能需要很長時間」。「這將是一個長期項目。」
本文獲《聯合早報》授權轉載