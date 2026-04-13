特朗普：11月中期選舉前油價仍高企　承認伊朗戰爭或帶來政治後果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，油價可能在11月中期選舉前仍保持高位。



路透社報道，特朗普週末在邁阿密接受霍士新聞（Fox News）的節目採訪時，被問及油價和汽油價格是否會在秋季下降，他回答說：「價格可能會保持不變，或者略高一些，但應該差不多。」

特朗普此前一直堅稱物價飆升只是短期現象。這是他罕見地承認對伊朗發動攻擊可能帶來的政治後果。

資料照片：2026年4月6日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

根據馬里蘭州汽油研究機構GasBuddy的數據，4月份美國加油站普通汽油的平均價格大部份時間都超過每加侖4美元（約31港元）。不過，2月份美國汽油平均價格徘徊在每加侖3美元（約24港元）以下，過去一年從未超過每加侖3.25美元（約25港元）。

特朗普周日（4月12日）在社媒宣布，美國將封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並攔截任何向伊朗支付過境費的船隻。不過，美國中央司令部隨後宣布，封鎖範圍僅限於往返伊朗港口的船隻，進出非伊朗港口的船隻不會被美軍攔截。

特朗普在社交媒體發文揚言美國將封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並攔截任何向伊朗支付過境費的船隻。（Truth Social@realDonaldTrump）

率領伊朗代表團參加會談的伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）同日在社媒發文稱，封鎖將導致美國汽油價格上漲。他在一張顯示華盛頓汽油價格的地圖旁寫道：「好好享受現在的油價吧。有了所謂的『封鎖』，很快你們就會懷念每加侖4至5美元（約31至39港元）的汽油了。」

維珍尼亞州參議員、參議院情報委員會首席民主黨議員沃納（Mark Warner）質疑特朗普計劃封鎖海峽的戰略。他周日接受美媒節目採訪時說：「我不明白封鎖海峽怎麼能迫使伊朗人開放海峽。」

儘管特朗普一再聲稱這場戰爭很快就會結束，但威斯康星州共和黨參議員詹森星期天在接受美國廣播公司（ABC）《本週》（This Week）節目採訪時說，美國在伊朗實現目標「可能需要很長時間」。「這將是一個長期項目。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

