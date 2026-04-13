紐時：特朗普害美國遭受四連擊　讓中俄坐收「漁翁之利」

打又打不下，談又談不攏，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公然對伊朗發動戰爭，如今卻進退維谷。此時，美國媒體也抓住機會對特朗普大加聲討。



當地時間4月12日，立場偏民主黨的《紐約時報》發表社論文章批評稱，這場戰爭在過去六周中不斷暴露出戰略失誤，特朗普不僅未實現既定目標，反而在經濟、軍事、外交和道義這四個層面削弱了美國自身實力。

文章認為，美國國家利益遭受這四大主要挫折，正是特朗普這種輕率行事風格所直接導致的惡果。文章還炒作渲染，在美國實力受損的同時，中國和俄羅斯等國的影響力卻正在日益上升，不僅全球權力格局可能因此出現進一步變化，全球「民主陣營」的力量也無疑將被進一步削弱。

文章首先認可稱「伊朗政權不值得同情」，但這場戰爭對美國及世界最直接的打擊，是伊朗通過將霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）武器化而在全球經濟中獲得更大影響力。全球約20%的石油和液化天然氣需經由這一毗鄰伊朗南部海岸的水道運輸。

戰爭爆發後，伊朗封鎖了霍爾木茲海峽，幾乎禁止所有船隻通行，僅允許本國船隻通過，這一政策成本低廉。相比之下，想要強行重新開放海峽將需要一場龐大的軍事行動，可能包括地面部隊和長期佔領。

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

美媒稱，特朗普在霍爾木茲海峽問題上的缺乏遠見暴露出其明顯的無能。為期兩周的停火協議並未能恢復原有的局面，因為伊朗至今仍在限制航運通行，並揚言要在最終的和平協定中將徵收「過路費」作為一項條件。

這場戰爭讓伊朗領導人意識到，控制霍爾木茲海峽是現實可能。儘管其他國家最終很可能會找出包括輸油管道在內的替代方案，但這些解決方案的落地尚需時日。目前，伊朗似乎獲得了六周前難以想像的外交籌碼。

想要改變這一局面，唯一明顯的方式，是組建全球聯盟共同施壓，要求重新開放海峽，但特朗普顯然不適合領導這樣的聯盟。

第二個挫折，體現在美國的全球軍事地位。這場戰爭，加上近期美國對烏克蘭、以色列及其他盟友的援助，消耗了大量武器庫存，例如「戰斧」巡航導彈和「愛國者」攔截系統。專家認為，僅在中東戰爭期間，美國就使用了超過四分之一的「戰斧」導彈。恢復庫存規模將需要數年時間，在此期間，美國必須在維持軍力部署方面做出艱難選擇。目前，五角大樓已從韓國撤出部分導彈防禦系統。

這場戰爭還暴露出美國軍隊在新型作戰方式面前的脆弱性。美國使用價值數十億美元的高科技彈藥摧毀伊朗的傳統海空力量，而德黑蘭方面則使用廉價、一次性的無人機阻斷霍爾木茲海峽航運並打擊地區目標。全世界都看到，一個軍費僅為美國百分之一的國家，也能在衝突中試圖拖垮美國。這提醒人們，美國軍隊亟需改革。

2026年3月10日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，美國軍方稱，同日在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近摧毀了多艘伊朗海軍艦艇，其中包括16艘布雷艦。（X@CENTCOM）

第三個重大代價，是對美國盟友關係的衝擊。日本、韓國、澳洲、加拿大以及大多數西歐國家拒絕支持美國發動的戰爭。考慮到特朗普對這些盟友的態度，這並不令人意外。

當特朗普要求這些國家協助重新開放霍爾木茲海峽時，多數盟友予以拒絕。這些國家在許多方面仍將是美國的盟友，但它們已明確表示不再將美國視為可靠夥伴。它們正努力加強彼此關係，以便未來更好地抵制華盛頓。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）丹尼爾·拜曼（Daniel Byman）表示：「中東戰爭對美國造成的最大長期損害，或許在於其與全球盟友的關係。」

第四個挫折，是美國所謂「道德權威」的削弱。《紐約時報》還自我感覺頗為良好地聲稱，儘管美國存在諸多缺陷，但仍是許多人心中的「燈塔」。當民調機構詢問人們，如果可以的話，想要遷往何處時，美國始終是遙遙領先的首選。

文章宣稱，美國的吸引力不僅源於其繁榮，也源於其「自由和民主價值」，但特朗普在整個政治生涯中都在削弱這些「價值」。而在過去的一周裡，當他發出要「抹去伊朗文明」這一令人髮指的威脅時，這種對「價值觀」的破壞或許達到了前所未有的程度。

文章認為，這些言論構成戰爭罪，曾在美國的引領下於二戰後被全世界所摒棄。特朗普政府的做法，動搖了美國全球領導地位的根基。

資料照片：2026年4月6日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

《紐約時報》在社論結尾，毫不避諱地強調，該報長期以來都反對特朗普的政治理念和執政方式。然而，對於他在過去六周內所遭遇的種種挫敗，該報並未從中感到絲毫快意。

原因之一在於，在伊朗、以色列、沙烏地阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋以及其他地區，已經發生了人員傷亡和財產損毀的慘劇。在這場戰爭中，至少已有13名美國軍人陣亡。

文章最後再度扯出中俄，聲稱沒有其他國家具備能與中國和俄羅斯相抗衡的經濟和軍事實力，而當美國變得更加虛弱貧窮，正如這場戰爭所造成的那樣，其他陣營就會「受益」。

《紐約時報》告誡特朗普，他應當意識到自己那種衝動行事、一意孤行的執政方式是何等的無能與拙劣，他理應讓國會參與決策，並向美國的盟友尋求協助，從而將他所發動的這場戰爭的損害降至最低。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

