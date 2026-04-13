紐時：特朗普害美國遭受四連擊 讓中俄坐收「漁翁之利」
打又打不下，談又談不攏，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公然對伊朗發動戰爭，如今卻進退維谷。此時，美國媒體也抓住機會對特朗普大加聲討。
當地時間4月12日，立場偏民主黨的《紐約時報》發表社論文章批評稱，這場戰爭在過去六周中不斷暴露出戰略失誤，特朗普不僅未實現既定目標，反而在經濟、軍事、外交和道義這四個層面削弱了美國自身實力。
文章認為，美國國家利益遭受這四大主要挫折，正是特朗普這種輕率行事風格所直接導致的惡果。文章還炒作渲染，在美國實力受損的同時，中國和俄羅斯等國的影響力卻正在日益上升，不僅全球權力格局可能因此出現進一步變化，全球「民主陣營」的力量也無疑將被進一步削弱。
文章首先認可稱「伊朗政權不值得同情」，但這場戰爭對美國及世界最直接的打擊，是伊朗通過將霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）武器化而在全球經濟中獲得更大影響力。全球約20%的石油和液化天然氣需經由這一毗鄰伊朗南部海岸的水道運輸。
戰爭爆發後，伊朗封鎖了霍爾木茲海峽，幾乎禁止所有船隻通行，僅允許本國船隻通過，這一政策成本低廉。相比之下，想要強行重新開放海峽將需要一場龐大的軍事行動，可能包括地面部隊和長期佔領。
美媒稱，特朗普在霍爾木茲海峽問題上的缺乏遠見暴露出其明顯的無能。為期兩周的停火協議並未能恢復原有的局面，因為伊朗至今仍在限制航運通行，並揚言要在最終的和平協定中將徵收「過路費」作為一項條件。
這場戰爭讓伊朗領導人意識到，控制霍爾木茲海峽是現實可能。儘管其他國家最終很可能會找出包括輸油管道在內的替代方案，但這些解決方案的落地尚需時日。目前，伊朗似乎獲得了六周前難以想像的外交籌碼。
想要改變這一局面，唯一明顯的方式，是組建全球聯盟共同施壓，要求重新開放海峽，但特朗普顯然不適合領導這樣的聯盟。
第二個挫折，體現在美國的全球軍事地位。這場戰爭，加上近期美國對烏克蘭、以色列及其他盟友的援助，消耗了大量武器庫存，例如「戰斧」巡航導彈和「愛國者」攔截系統。專家認為，僅在中東戰爭期間，美國就使用了超過四分之一的「戰斧」導彈。恢復庫存規模將需要數年時間，在此期間，美國必須在維持軍力部署方面做出艱難選擇。目前，五角大樓已從韓國撤出部分導彈防禦系統。
這場戰爭還暴露出美國軍隊在新型作戰方式面前的脆弱性。美國使用價值數十億美元的高科技彈藥摧毀伊朗的傳統海空力量，而德黑蘭方面則使用廉價、一次性的無人機阻斷霍爾木茲海峽航運並打擊地區目標。全世界都看到，一個軍費僅為美國百分之一的國家，也能在衝突中試圖拖垮美國。這提醒人們，美國軍隊亟需改革。
第三個重大代價，是對美國盟友關係的衝擊。日本、韓國、澳洲、加拿大以及大多數西歐國家拒絕支持美國發動的戰爭。考慮到特朗普對這些盟友的態度，這並不令人意外。
當特朗普要求這些國家協助重新開放霍爾木茲海峽時，多數盟友予以拒絕。這些國家在許多方面仍將是美國的盟友，但它們已明確表示不再將美國視為可靠夥伴。它們正努力加強彼此關係，以便未來更好地抵制華盛頓。
美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）丹尼爾·拜曼（Daniel Byman）表示：「中東戰爭對美國造成的最大長期損害，或許在於其與全球盟友的關係。」
第四個挫折，是美國所謂「道德權威」的削弱。《紐約時報》還自我感覺頗為良好地聲稱，儘管美國存在諸多缺陷，但仍是許多人心中的「燈塔」。當民調機構詢問人們，如果可以的話，想要遷往何處時，美國始終是遙遙領先的首選。
文章宣稱，美國的吸引力不僅源於其繁榮，也源於其「自由和民主價值」，但特朗普在整個政治生涯中都在削弱這些「價值」。而在過去的一周裡，當他發出要「抹去伊朗文明」這一令人髮指的威脅時，這種對「價值觀」的破壞或許達到了前所未有的程度。
文章認為，這些言論構成戰爭罪，曾在美國的引領下於二戰後被全世界所摒棄。特朗普政府的做法，動搖了美國全球領導地位的根基。
《紐約時報》在社論結尾，毫不避諱地強調，該報長期以來都反對特朗普的政治理念和執政方式。然而，對於他在過去六周內所遭遇的種種挫敗，該報並未從中感到絲毫快意。
原因之一在於，在伊朗、以色列、沙烏地阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋以及其他地區，已經發生了人員傷亡和財產損毀的慘劇。在這場戰爭中，至少已有13名美國軍人陣亡。
文章最後再度扯出中俄，聲稱沒有其他國家具備能與中國和俄羅斯相抗衡的經濟和軍事實力，而當美國變得更加虛弱貧窮，正如這場戰爭所造成的那樣，其他陣營就會「受益」。
《紐約時報》告誡特朗普，他應當意識到自己那種衝動行事、一意孤行的執政方式是何等的無能與拙劣，他理應讓國會參與決策，並向美國的盟友尋求協助，從而將他所發動的這場戰爭的損害降至最低。
本文獲《觀察者網》授權轉載。