中情局前局長呼籲罷免特朗普　稱「這個人顯然精神不正常」

美國中情局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）公開呼籲罷免總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），稱美國憲法第二十五修正案中關於罷免總統的條款「是為特朗普而寫」。



布倫南在受訪時表示，特朗普近期針對伊朗的激烈言論，包括4月7日威脅「伊朗整個文明今晚都將滅亡」，已對眾多生命構成危險，理應讓其離開橢圓形辦公室。他補充說，特朗普掌握核武庫等巨大火力，繼續擔任三軍統帥存在極大隱患。

「這個人顯然精神不正常，」布倫南直言，並指出：「我認為第二十五修正案的制定就是為了對付特朗普。」

2026年3月25日，美國前中央情報局長布倫南（John Brennan）近日受訪談到伊朗戰事以及如何結束衝突時表示，他更傾向相信伊朗政權，而不是總統特朗普（Donald Trump）。因爲特朗普即使在面對事實時，也絕不會承認真相。（X@clashreport）

隨着特朗普言辭越來越激烈，國會已有超過70名民主黨人呼籲援引第二十五修正案罷免他，該條款允許副總統和多數內閣成員以總統「無法履行職務」為由將其罷免。英媒分析指出，因副總統萬斯（JD Vance）及內閣對特朗普絕對忠誠，罷免可能性幾乎為零。

布倫南的言論格外引人關注，因其正被特朗普領導的司法部積極調查，此次調查是特朗普打擊政敵的行動之一，目前調查仍在進行中，眾議院議長、特朗普盟友佐敦（Jim Jordan）曾稱調查正「升溫」。