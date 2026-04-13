特朗普「仿」伊朗封霍爾木茲海峽　美媒揭主因：截斷戰爭收入來源

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（4月12日）在Truth Social發文，威脅要封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），而該海峽已被伊朗實質封鎖——伊朗目前允許部份油輪以支付高達200萬美元（約1564萬港元）通行費的方式通航，特朗普多次告訴伊朗必須無條件重新開放。



封鎖海峽：切斷伊朗關鍵資金來源

美媒指，通過封鎖海峽，特朗普可以切斷伊朗政府和軍事行動的關鍵資金來源。

2026年4月12日，一艘油輪停靠在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

這是特朗普政府一直不願使用的手段：封鎖海峽——即使是封鎖伊朗石油，都可能導致全球油價飆升。

這就是為甚麼美國海軍允許伊朗油輪通過該地區的原因。目前從該地區流出的任何石油都有助於在一定程度上抑制油價。

2026年4月12日，特朗普在社交媒體發文揚言美國將封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並攔截任何向伊朗支付過境費的船隻。（Truth Social@realDonaldTrump）

事實上，美國在3月份向伊朗頒發了臨時許可證，允許其出售一直滯留在油輪上的石油。

幾十年來，美國一直斷斷續續地對伊朗石油實施制裁，自2018年退出伊朗核協議以來，特朗普政府一直阻止伊朗原油銷售。特朗普上個月決定取消制裁，釋放了大量原油：據美國能源資訊署稱，相當於1.4億桶，足以滿足全世界約一天半的石油需求。

但這項為期一個月的臨時制裁豁免在觀感上卻十分棘手：它允許伊朗出售受制裁的石油，以資助其對抗美國及其盟友的戰爭。伊朗從石油銷售中獲利頗豐，其售價比國際基準布蘭特原油價格高出幾美元。

特朗普：一是全有，或是全無

特朗普自周日宣布美軍封鎖霍爾木茲海峽後，當日較後時間向霍士新聞（Fox News）表示，封鎖「需要一段時間，但很快就會生效」，並將其為「一是全有，或是全無」的政策。

2026年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，從空軍一號下機後向媒體發表講話。（Reuters）

美國中央司令部（Centcom）在X平台上發聲明稱，其部隊將於周一（4月13日）美東時間上午10:00（香港時間4月13日晚上10點）開始實施封鎖。聲明稱：「封鎖將對所有進出伊朗港口和沿海地區的國家船隻一視同仁地執行，包括伊朗在阿拉伯灣和阿曼灣的所有港口。」

2026年4月13日，美國中央司令部（Centcom）在X平台上發布美軍封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）聲明。（X@CENTCOM）

美國中央司令部補充說，美軍不會阻礙非往返伊朗港口的船隻通行自由，並且在封鎖開始前，將透過正式通知向商業海員提供更多資訊。

率領伊朗代表團參加會談的伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）周日在社媒發文稱，封鎖將導致美國汽油價格上漲。他在一張顯示華盛頓汽油價格的地圖旁寫道：「好好享受現在的油價吧。有了所謂的『封鎖』，很快你們就會懷念每加侖4至5美元（約31至39港元）的汽油了。」

英國廣播公司（BBC）引述分析人士認為，特朗普的聲明旨在向伊朗施壓，迫使其按照美國的條件達成協議。

俄亥俄州共和黨眾議員特納（Mike Turner）在哥倫比亞廣播公司（CBS）一個節目中表示，封鎖是迫使霍爾木茲海峽局勢得到解決的一種手段。

他說：「特朗普總統表示，我們不能任由他們決定誰能通過，這無疑是在號召所有盟友和各方人士參與談判。這個問題必須得到解決。」