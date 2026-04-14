巴基斯坦總理：美伊停火協議仍有效　繼續推動實和平進程

作為美國及伊朗關鍵斡旋人的巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）4月13日表示，美國和伊朗之間的停火協議依然有效。巴基斯坦將繼續努力消除障礙，持續致力於促進中東地區的持久和平。



2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），一名男子騎着電單車經過路邊豎立的廣告牌，巴基斯坦正準備歡迎美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

美媒：美伊談判仍在持續

謝里夫在電視講話中說，目前各方正努力解決懸而未決的問題。他將近期在伊斯蘭堡舉行的會談稱為「歷史性時刻」，並稱會談提供了一個契機，有望將「即將逼近的戰事陰霾」轉變為「持久的和平」。

他指出，和平進程往往需要耗費時日，如奧斯陸協議、日內瓦協議等，這些協議都經歷了漫長的談判過程。他認為，美伊代表團進行了長達21小時的面對面談判，這是外交接觸方面的一大進展。

綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，美國官員表示，美伊仍在進行談判，努力為這場戰爭尋找外交解決路徑，但不清楚兩國代表團會否再進行面對面會談。