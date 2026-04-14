越共總書記兼國家主席蘇林率團訪華　抵北京後乘高鐵前往雄安新區

應中共中央總書記、中國國家主席習近平和夫人彭麗媛邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林偕夫人吳芳璃、及越南高級代表團4月14日上午抵達北京，開始對中國進行為期四天的國事訪問。他飛抵北京後隨即乘高鐵前往雄安新區參訪，今年是雄安新區設立9周年，新區的設立旨在為首都北京分流，被視為中國「千年大計、國家大事」的「未來之城」。



2025年4月，習近平對越南成功進行國事訪問，推動具有戰略意義的中越命運共同體建設進入新的發展階段。

中國國家主席習近平2025年4月14日國事訪問越南，會晤越共總書記蘇林（Pool via REUTERS）

蘇林總書記近日當選越南國家主席後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。

訪問期間，習近平將同蘇林會談。中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧將分別同他會見。

陪同蘇林出訪的有：越共中央政治局委員、中央書記處常務書記陳錦秀；中央政治局委員、中央書記處書記、越南祖國陣線中央委員會主席裴氏明懷；中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長阮維玉；中央政治局委員、政府副總理、國防部部長潘文江大將等。

外交部發言人日前表示，中方期待透過此訪，賡續兩國傳統友好，持續深化中越全面戰略合作夥伴關係，推動構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體，共同促進世界社會主義事業發展，共同維護地區和世界和平、穩定、繁榮。

2024年8月19日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。這是會談前，習近平和夫人彭麗媛同蘇林和夫人吳芳璃合影。（新華社）

越通社指，這是蘇林總書記、國家主席以黨和國家最高領袖身份首次進行國事訪問，恰逢中共中央總書記、中國國家主席習近平對越南進行國事訪問一周年（2025年4月14日至15日）之際，也是在不到兩年的短時間內，兩黨、兩國最高領袖第三次進行雙邊互訪。