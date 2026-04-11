美國民主黨議員陷性侵醜聞　為加州州長熱門候選人　遭要求退選

美國民主黨加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）獲視為下任加州州長熱門候選人之一，但他爆出醜聞，據美媒4月11日報道，4名女子指控他行為不當如非禮等，其中1人更是指控他強姦。斯沃韋爾則發聲明稱指控不實，但他遭對手及部份民主黨黨友要求退選。



美媒指，指控斯沃韋爾強姦的女子曾是其議員辦公室職員，她稱首次事件發生於2019年，她在飲醉酒後發現自己裸身與斯沃韋爾在酒店房內，她「斷片」未有記憶，但感到兩人曾有性接觸。另一次在2024年，她稱在醉酒後發現斯沃韋爾強姦她，「我當時拼命推開他，說著『不要』。」事件導致她身上出現多處瘀傷和流血。

美國民主黨加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）2024年6月出席國會會議（Reuters）

在另外3名女性中，1人稱因對政治的興趣而與斯沃韋爾在網上認識，在一次晚上外出後，她酩酊大醉倒在斯沃韋爾酒店房間，對發生的事情幾乎沒有記憶。她又指同日較早前在酒吧內，斯沃韋爾未經她同意就吻她並觸摸她腿部。

另1人指控者為在社交網站開設專頁的Ally Sammarco，她指當時因討論政治而在網上接觸斯沃韋爾，之後收到對方發出的裸照。

斯沃韋爾則發聲明稱「指控不實，且現在正值州長選舉前夕，是針對領先的候選人」。

他的對手以及數名支持者則要求他退出競選，包括眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries。加州州長選舉將於11月舉行，民主黨會在6月2日舉行初選，選出候選人。