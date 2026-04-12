美國加州州長熱門候選人陷性侵醜聞　檢方介入調查

被視為下任美國加州州長熱門候選人之一的民主黨眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）在日前被爆出性侵醜聞，共4名女子指控他行為不當如非禮等，其中1人更是指控他強姦。檢方4月11日表示，正就一宗發生在2024年的強姦指控進行調查。



曼哈頓地區檢察官辦公室發言人表示，敦促受害者與任何了解這些指控的人，即時聯繫檢方，稱檢方人員已經準備好隨時提供協助。

美媒指，指控斯沃韋爾強姦的女子曾是其議員辦公室職員，她稱首次事件發生於2019年，她在飲醉酒後發現自己裸身與斯沃韋爾在酒店房內，她「斷片」未有記憶，但感到兩人曾有性接觸。另一次在2024年，她稱在醉酒後發現斯沃韋爾強姦她，「我當時拼命推開他，說著『不要』。」事件導致她身上出現多處瘀傷和流血。

美國民主黨加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）2025年9月出席國會會議（Reuters）

斯沃韋爾則在事件發酵後發聲明稱「指控不實，且現在正值州長選舉前夕，是針對領先的候選人」。他的對手以及數名支持者則要求他退出競選，包括眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。加州州長選舉將於11月舉行，民主黨會在6月2日舉行初選，選出候選人。