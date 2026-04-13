西班牙官員批以色列政府：種族滅絕犯罪政權　終將接受法院審判

近日，西班牙與以色列的外交衝突進一步升級。當地時間4月10日，西班牙青年和兒童大臣雷戈（Sira Rego）在社交賬號發文，直言以色列政府是一個「種族滅絕的犯罪政權」。



她轉發了一則以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聲稱西班牙「詆譭」以軍的新聞，並寫道：「我們沒有在誹謗你們，只是在陳述事實：你們是種族滅絕的犯罪政權，你們所有人最終都將在國際刑事法院面前接受審判。」

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當地時間4月8日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在社交平台發文，譴責以色列對黎巴嫩發動的襲擊違反國際法。

對此，內塔尼亞胡10日發表錄影講話，聲稱以色列國防軍是全世界「最具道德操守」的軍隊，是以色列的英雄，以軍將士們受到了西班牙的所謂「詆譭」。

內塔尼亞胡稱，鑑於西班牙一再選擇站在以色列對立面，他已下令「不再允許」西班牙參與有關加沙事務的「軍民協調中心」工作。

位於以色列南部的「軍民協調中心」由軍事和非軍事人員組成，旨在為「加沙衝突結束後的維穩行動」提供支持，美軍人員駐紮在此，與以色列軍方及其他國家代表協同工作。

內塔尼亞胡威脅說：「任何國家若對我們發動外交戰，我都不會不讓其立即付出代價。」

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對此，桑切斯10日表示，歐盟應採取行動制約以色列政府，並呼籲暫停歐盟與以色列的聯繫國協議。

桑切斯強調，以色列在加沙地帶及黎巴嫩等地的軍事行動「公然違反」國際人道主義法，歐洲必須協同一致，以免黎巴嫩「重蹈加沙覆轍」。

對於內塔尼亞胡指責西班牙對以色列「發動外交戰爭」的言論，西班牙第二副首相兼勞工與社會經濟大臣迪亞斯（Yolanda Díaz Pérez）回應稱：「是的，我們對戰爭罪犯和種族滅絕政權抱有完全的敵意。」

此外，當地時間4月9日，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）宣布將重開駐伊朗的大使館，並且批評以色列對黎巴嫩的大規模空襲違反了國際法。

當天，阿爾瓦雷斯說：「我已經指示我們駐德黑蘭的大使返回伊朗，重新就任並且開放大使館，以便我們能從各個可能的層面，包括從伊朗首都本身，加入到這項爭取和平的努力中來。」

阿爾瓦雷斯還在議會上說道：「基於理性、和平、理解和普遍法則等人本主義理想所建立的文明，正面臨着濫權、野蠻武力和專斷跋扈所發起的最大規模攻擊……昨天我們看到，以色列如何無視停火協議、違反國際法，向黎巴嫩投下了數百枚炸彈。」

美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，西班牙是最早公開譴責美以的歐洲國家之一。桑切斯指責美國的軍事行動違反了國際法，拒絕美國使用羅塔（Rota）和莫龍-德拉弗龍特拉（Moron de la Frontera）軍事基地參與針對伊朗的軍事行動，並禁止美國和以色列參與攻擊伊朗行動的飛機通過其領空。

本文獲《觀察者網》授權轉載

