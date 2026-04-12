日本沖繩餐廳爆發集體食物中毒　9名顧客腹瀉甚至大便帶血

日本沖繩縣與那霸市政府於4月11日宣布，當地一家經營五家牛排館的餐飲集團發生集體食物中毒事件。共有9名顧客在用餐後出現劇烈腹痛、腹瀉，甚至「大便帶血」等症狀。經檢驗證實，患者均感染腸出血性大腸桿菌O26。官方已勒令該集團旗下5家門市即日起全面停業，要求徹底整改衛生流程。



9人染「O26大腸桿菌」：驚現血便症狀

根據沖繩縣府與那霸市政府調查，今年3月9日至27日期間，共有9名曾前往該集團5家門市用餐的顧客，陸續出現腹痛、腹瀉、大便帶血等嚴重症狀。經檢驗證實，患者體內均檢測出「腸出血性大腸桿菌O26」。

受影響的門市包括88牛排屋（ステーキハウス88，Steak House 88）那霸市國際通黑齋街（2家店）、市內購物中心店，北谷町：茶山（Mihama）店，以及恩納村恩納店。



致命原因：加工肉加熱不完全

調查指出，所有受害顧客均食用過由中央廚房處理的「加工肉牛排」。這類肉品在切割過程中，細菌極易進入肉質內部。雖然營運方已要求員工「必須徹底煮熟至全熟」，但店內廚師僅憑肉質外觀呈褐色便判斷已熟，導致熱處理不夠充分，釀成大禍。

觀光客受害重災區 8人為縣外遊客

在9名健康受損的案例中，有8人是從沖繩縣外前來觀光或參加社團活動的遊客。針對此次事件，集團營運公司深感歉意表示：

沖繩的牛排形象深受遊客喜愛，對於造成中毒事件我們深表遺憾，未來將強制要求經常性測量加熱溫度，確保食安無虞。

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