日本11歲男童失蹤疑尋獲遺體　童屍運動衫印84字樣　與失蹤時一樣

日本京都府一名11歲男童安達結希，之前於3月23日返學期間失蹤。警方4月13日（周一）表示在京都府南丹市發現一具兒童遺體，疑似是安達結希。據《共同網》報道，兒童屍體身上的穿着與安達結希失蹤時所穿的衣物極為相似。 14日，京都府警方確認了這項發現。被發現男童屍體身穿一件抓絨外套，內搭一件與安達結希失蹤時一樣，胸前印有「84」字樣的運動衫。



日本電視台就失蹤男童遺體疑似被尋獲的報道：

據報道，京都府警方13日即對屍體進行屍檢。考慮到屍體可能為安達結希，警方正緊急調查以確定死因和身分。根據驗屍結果，警方也考慮是否設立專門的謀殺及棄屍案調查總部。

據京都府警方稱，屍體於13日下午4時45分左右在距離安達結希小學西南方向約2公里的樹林中被發現，面朝上平躺着。屍體似乎已死亡相當長一段時間，性別和年齡均不詳。

屍體身穿抓絨外套、米色長褲和襪子。當地警方曾發布尋人啟事，表示安達結希失蹤時身穿抓絨外套和米色斜紋棉布褲。屍體上的衣物與他失蹤時身穿的衣物相似。

報道指兒童屍體並未穿鞋。

此外，據《每日新聞》報道，由於擔心此事對孩子造成影響，安達結希就讀的小學今天停課。

據家長們表示，學校13日晚緊急聯繫他們，表示學校優先考慮孩子的心理健康，並要求家長在家中密切關注孩子的情況。

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學校也懇請家長不要在孩子面前妄加猜測或散播謠言。