美伊20小時談判內幕：協議達八成　中途傳爭吵需離場冷靜

美國與伊朗官員4月12日在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行數十年來最高級別會談，美國副總統萬斯（JD Vance）與伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）歷經20多小時馬拉松談判後未能取得突破，但路透社引述11位熟悉談判的消息人士稱，對話大門仍敞開。

一位參與談判的消息人士稱，雙方一度「非常接近」達成協議，並且「已經達成了80%」，但在一些無法當場解決的問題上遇到困難。



談判期間傳來爭吵聲

路透社報道，會談安排在伊斯蘭堡塞雷納酒店（Serena Hotel）內進行，兩個獨立區域——一個供美國、一個伊朗使用，還有一個公共區域供巴基斯坦調解員參與三方會談。

圖為美伊談判地點：巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad）塞雷納飯店(Serena Hotel）。（網絡圖片）

兩名伊朗消息人士形容氣氛緊張且不友好，雖然巴基斯坦試圖緩和氣氛，但美伊雙方都沒有表現出任何緩和緊張局勢的意願。

談判期間有起有落，氣氛緊張時，有人離開過房間後又回來。在一次緊張時刻，談判室外傳來爭吵聲，隨後巴基斯坦代表陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）和外交部長達爾（Ishaq Dar）宣布暫停談判，並將雙方帶回各自的房間。

2026年4月11日，美國副總統萬斯（JD Vance，中）抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡後，與巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，左）及巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右）進行交談。（Reuters）

兩位消息人士稱，主會議室不允許使用手機，迫使包括萬斯和卡利巴夫在內的代表們，只能在休息期間外出向國內傳遞訊息。

雙方核心分歧

報道指，這場爭端的核心在於西方國家和以色列普遍認為伊朗想要擁有核武器。伊朗否認尋求核武器。

一位白宮官員表示，美國希望伊朗停止一切鈾濃縮活動，拆除所有主要核濃縮設施，交出其高濃縮鈾，接受更廣泛的和平協議，同意一個包括地區盟友在內的安全框架，停止資助地區代理人，並完全開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），不收取任何通行費。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名為Zardanjan的地區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗方面表示，伊朗的要求包括保證永久停火，保證不再對伊朗及其在該地區盟友發動襲擊，解除一級和二級制裁，解凍所有資產，承認其濃縮鈾的權利，以及繼續控制霍爾木茲海峽。

2026年4月12日，一艘油輪停靠在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

11位消息人士中有4位表示，對話有時似乎接近至少達成框架性共識，但由於伊朗核計劃、霍爾木茲海峽以及德黑蘭希望獲得凍結資產的數量等問題而破裂。

伊朗方面不信任感強烈

一位美國消息人士稱，伊朗方面並未真正理解美國的核心目標是達成一項確保德黑蘭永遠無法獲得核武器的協議。伊朗的擔憂之一是對美國的意圖感到不信任。

兩名伊朗消息人士稱，當討論轉向保證，包括美國不侵略保證和解除制裁時，伊朗外長阿拉格奇的語氣變得強烈：「在上次日內瓦會議上，你曾說過，只要外交努力仍在進行，美國就不會發動攻擊，我們怎麼能相信你呢？」

值得注意的是，美國和以色列對伊朗發動襲擊的兩天前，雙方剛剛在日內瓦舉行了上一輪會談。

巴基斯坦高級官員表示，在談判的最後階段，美國代表在談判室和他們的私人區域之間來回走動的次數遠比伊朗代表頻繁。

儘管談判陷入僵局，萬斯在會後宣布談判結束時表示：「我們帶著一個非常簡單的方案離開這裏，這是我們最終亦是最好的提議。我們看看伊朗人是否會接受。」

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

路透社14日引述多名知情心人士指，美伊或於4月16日或下週初在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行下一輪「直接談判」。