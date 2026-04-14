路透：聯航CEO會面特朗普提議合併美航　專家直批有壟斷風險

路透社4月13日引用知情人士報道，美國聯合航空（United Airlines）行政總裁柯比（Scott Kirby）在2月下旬與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面時，提出與美國航空公司（American Airlines）合併的可能，此舉有望重振美國航空業，但將面臨重大監管障礙。



今年，工會批評美國航空管理層業績不佳，其正面臨著提高盈利、縮小與聯合航空和達美航空差距的壓力。據悉，美航還背負著約250億美元（約1958.39億港元）的長期債務。柯比辯稱，合併後航空公司將提升國際競爭力，契合特朗普政府關注的貿易逆差問題。

資料圖片，圖為一架美國航空公司（American Airlines）的飛機降落時，飛過一架美國聯合航空公司（United Airlines）飛機的尾部。（Reuters）

美航和聯航作為美國兩大航空巨頭，雙方合併將是十多年來行業最大整合舉措，進一步收緊本已高度集中的美國航空市場。對此，業內普遍認為合併獲批難度大；工會、競爭對手等擔心航線重疊、失業等問題出現，持反對態度；反壟斷律師及白宮相關人士均保持懷疑，擔心影響市場競爭和消費者票價。

范德堡大學（Vanderbilt University）法學教授Ganesh Sitaraman表示：「選擇越少，票價就越高，手續費就越多，對於想要從A點到B點的人來說，選擇也就越少。」

美航、聯航及白宮暫時均未有進一步談判或回應。