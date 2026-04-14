巴基斯坦退休高官：特朗普封鎖霍爾木茲海峽　伊朗已無還手之力

巴基斯坦退休高級官員賽義德（Muhammad Saeed）周一（4月13日）接受《紐約郵報》訪問時表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖將促使伊朗在美國的和平協議中妥協，並稱伊朗已沒有軍事手段來對抗美國和以色列。



賽義德表示伊朗渴望恢復與美國的談判，因為伊朗「知道他們的人民正面臨怎樣的經濟困難」。據《紐約郵報》報道，伊朗的經濟在2月28日戰爭爆發前已因制裁陷入危機，貨幣貶值、通脹高企引發民眾抗議。

賽義德還稱伊朗雖然持續發射無人機和導彈，但卻沒有匹敵的「軍事手段」來對抗美國和以色列，且「缺乏有性價比的軍事選項作為後備」。

2026年4月11日，美軍宣布在霍爾木茲海峽展開排除水雷的行動後，伊朗革命衛隊海軍（IRGC）全程追蹤美軍軍艦，曾向在該海峽停泊的一艘美國驅逐艦喊話：「這是最後一次警告。」伊朗革命衛隊表示，在發出「最後警告」後，成功驅逐這兩艘美軍軍艦，迫使它們駛離霍爾木茲海峽。伊朗公布監控畫面與喊話錄音。（X@HormuzLetter）

此前，美國副總統萬斯（JD Vance）已向伊朗提出「最終和最佳方案」。特朗普週一表示，伊朗方面已致電表達達成協議的意願，

目前，各方對伊朗戰爭局勢看法不一，前國務院官員基米特 （Mark Kimmitt）認為封鎖海峽雖然促使伊朗重返談判桌，但其不會全盤妥協，鈾濃縮計劃難以終止；退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）則表示，只有有效封鎖海峽、遏制伊朗化石燃料出口，才能迫使其作出實質性讓步。