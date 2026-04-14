伊朗公布美以攻擊損失：149船遭襲、逾3000平民亡　向中東5國索償

伊朗周一（4月13日）向國際海事組織法律委員會提交文件，指控美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊對其海上運輸、人員安全等造成嚴重損失，並要求巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國和約旦五國賠償戰爭期間造成的損失。



新華社報道，伊朗向國際海事組織法律委員會提交的文件披露，美國與以色列對伊朗發動的軍事打擊，令39艘商船遭襲沉沒、110艘傳統漁船被毀，導致20名海員死亡。

圖為2026年4月12日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

此外，美以還針對伊朗的海事基礎設施與救援能力發起多次襲擊，包括擊沉搜救船隻、破壞醫療船、損毀港口錨地船舶，以及干擾船舶交通服務系統與導航系統。

文件顯示，美以的軍事行動造成包括277名學生在內的超3000名平民死亡，逾12.5萬處民用設施被毀，339家醫院、857所學校、32所大學被毀，約300萬人流離失所，其中50萬人無家可歸。

2026年4月11日，伊朗代表團乘搭專機前往巴基斯坦，與美國代表團進行和平談判。圖為伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）凝視破損的書包和鞋子被放置在專機的座位上，座位放有2月28日遇襲的米納布小學（Minab）遇難學童的照片。（Reuters）

伊朗國家通訊社引述伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，伊朗要求五個地區國家賠償戰爭期間造成的損失。

伊拉瓦尼表示，巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國和約旦「違反了其根據國際法對伊朗承擔的義務」，應該賠償伊朗在衝突中遭受的損失。

伊朗要求這些國家「作出全面賠償，包括賠償因其違反國際法而造成的一切物質和精神損失」。

這些國家在2月28日的美以初次空襲後，允許其領土被用於對伊朗攻擊，該攻擊被德黑蘭稱為違反國際法及聯合國憲章的「公然侵略行為」。