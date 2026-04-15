以黎代表在華府直接會談　英法等17國外長促把握機遇

以色列和黎巴嫩政府代表4月14日在美國首都華盛頓舉行會談，兩國沒有建立外交關係，此次會談被指是兩國非軍方人士「數十年來舉行的首次直接會談」。法國、英國、西班牙等17國外長同日發表聯合聲明，對以色黎談判表示歡迎，呼籲雙方把握機遇，為實現地區持久安全鋪平道路。



圖為2026年4月14日，以色列和黎巴嫩政府代表在美國首都華盛頓舉行會談。左起：美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）、黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad），以及以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）在會談前合照。（Reuters）

料討論停火及解除真主黨武裝等議題

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）當天會見了以黎雙方代表團，並出席在國務院內舉行的會談。魯比奧說，希望雙方能着手構建一個框架，以促成積極且具長久性的成果。

以黎代表團分別由以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）、黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）率領，美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）和美國務院顧問尼德姆（Michael Needham）也參加會談。

據指出，黎巴嫩將尋求以停火作為條件，開展更廣泛談判，包括以軍撤出黎巴嫩領土，以換取解除黎巴嫩真主黨（Hazbollah）武裝。黎巴嫩政府預計，相關談判將漫長且複雜。

圖為2026年4月14日，以色列空襲靠近邊境的黎巴嫩南部地區後，濃煙升起。 （Reuters）

真主黨再向以色列發射火箭彈

以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）14日表示，以黎之間沒有重大分歧，以色列尋求與黎巴嫩實現「和平與關係正常化」，兩國之間的「問題」在於黎巴嫩真主黨。

法國、英國、西班牙、澳洲等17國外長同日發表聯合聲明，促各方應立即緩和緊張局勢，抓住美伊停火契機。聲明譴責真主黨對以色列的襲擊，同時譴責以軍8日對黎巴嫩的大規模空襲，強調平民和民用設施須依據國際人道主義法得到保護。聲明並譴責針對聯黎部隊的攻擊，同時對黎巴嫩政府和人民表達聲援與支持。

美國與伊朗停火以來，以色列繼續打擊黎巴嫩。美以聲稱，黎巴嫩不在協議停火範圍內。在國際社會敦促下，以黎政府代表同意會談。而在以黎首次談判期間，真主黨再向以色列北部13個城鎮發射了火箭彈。