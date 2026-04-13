美伊談判告吹　巴基斯坦調解之路舉步維艱　中國或成下階段推手？

由巴基斯坦斡旋、歷時近21小時的美國與伊朗「伊斯蘭堡和平談判」已於周日（4月12日）宣告結束，雙方未能達成任何協議。巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）隨即敦促兩國恪守對為期兩週停火的「承諾」，但隨著美國副總統萬斯（J.D. Vance）與伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）相繼離開，停火前景岌岌可危，巴基斯坦自身亦陷入進退兩難的境地。



據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Ajansı）報道，達爾在會後簡短記者會上表示，談判已「結束」，他強調「各方必須繼續履行對停火的承諾」，並感謝雙方「讚賞巴基斯坦為實現停火所做的努力」。

達爾透露，他與陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）共同斡旋了24小時的「緊張而富有建設性」的談判。此前，萬斯直言「他們選擇不接受我們的條件」；卡利巴夫則指美國「未能贏得伊朗的信任」，但「現在是美國決定能否贏得我們信任的時候了」。

2026年4月11日，美國副總統萬斯（JD Vance，中）抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡後，與巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左）及巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右）進行交談。（Reuters）

還有「伊斯蘭堡會談2.0」？

《紐約時報》分析指出，隨着談判無果而終，巴基斯坦正面臨嚴峻挑戰。耶路撒冷希伯來大學教授富克斯（Simon Wolfgang Fuchs）表示，巴基斯坦「無法在短時間內克服這一難題，也無法脅迫雙方」，僅能利用停火剩餘的九天時間推動「伊斯蘭堡會談2.0」，就伊朗核計劃進行討論。

巴基斯坦前國家安全顧問優素福（Moeed Yusuf）形容，「樂觀情緒直到崩潰」，會後工人拆除全城談判廣告牌的場景，象徵和平前景與巴基斯坦的調解角色一同蒙上陰影。

2026年4月12日，巴基斯坦伊斯蘭堡，圖為萬斯舉行記者會簡報會談情況。（Reuters）

中國或許能在下一階段推動伊朗？

報道指出，巴基斯坦介入斡旋有其迫切經濟動機：該國85%的石油進口需經霍爾木茲海峽，戰爭已導致學校停課數週、公務員縮減工時。儘管巴基斯坦擁有與美伊雙方的獨特關係——與特朗普政府密切、與伊朗有565英里共同邊界——但優素福坦言，中國或許能在下一階段推動伊朗，然而美伊根本立場分歧、以及以色列無意結束在黎巴嫩的軍事行動，令巴國的調解之路舉步維艱。