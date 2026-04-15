以媒：以黎首次會談旨在確定談判框架　局勢依舊緊張

以色列、黎巴嫩與美國三方4月14日在華府舉行會談，美方指以黎同意啟動直接談判。以色列媒體同日報道，這場三方會談旨在為後續談判確定框架，並未討論具體議題，當前以黎局勢依舊緊張。



圖為2026年4月14日，以色列和黎巴嫩政府代表在美國首都華盛頓舉行會談。左起：美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）、黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad），以及以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）在會談前合照。（Reuters）

黎駐美大使會上呼籲停火

以色列第12頻道電視台報道，由以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）、黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）代表進行的此次會談，只是一次「預備會議」，旨在確定後續談判中雙方代表團組成以及總體框架。

路透社報道，萊特在會後向媒體稱，黎巴嫩代表在會談中表明，黎巴嫩將不再被黎巴嫩真主黨（Hezbollah）支配。但他拒絕透露，以色列會否因此停止對黎巴嫩的攻勢。穆阿瓦德稱，這次初步會晤「富有建設性」，她曾在會上呼籲停火，讓黎巴嫩人民返回家園，並採取措施紓緩當前的人道危機。

圖為2026年4月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，中）在國務院會見以色列及黎巴嫩的談判代表，美國務院顧問尼德姆（Michael Needham，左）及美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa，右）出席。（Reuters）

傳因美國施壓 以暫停多項打擊貝魯特計劃

第12頻道指出，美國已向以色列施壓，要求以方在以黎直接談判前展現姿態。盡管以色列此前宣稱要「在炮火中談判」，但基於美方要求，近日已暫停幾項針對黎巴嫩首都貝魯特的大規模空襲計劃。目前，以軍對貝魯特實施行動前，需得到以方政治領導層批准，以便為談判搭建「外交橋樑」。

報道又稱，盡管外交層面取得進展，但以黎局勢依舊緊張。以軍發言人14日晚警告，預計來自黎巴嫩境內的攻擊將會增加，以色列北部地區將成為目標。以方官員稱，以黎之間任何停火協議，都將按照2024年的停火協議條款執行，即以色列保留權行對「迫在眉睫的威脅」採取行動。

以色列《國土報》則援引消息人士說法，以色列同意與黎巴嫩談判，可能旨在為繼續黎巴嫩真主黨（Hezbollah）作戰爭取時間，同時向美方示好。