美國中央司令部：美軍完全切斷伊朗海上進出口貿易

美國中央司令部稱，美軍已完全切斷伊朗海上進出口貿易。



彭博社報道，美國中央司令部周二（4月14日）發布消息說，美軍對伊朗港口的封鎖已全面實施。「伊朗經濟約90%依賴海上國際貿易。封鎖實施不到36小時，美軍已完全切斷伊朗海上進出口經濟貿易。」

2026年4月12日，一艘油輪停靠在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

美國中央司令部說：「沒有船隻突破由十幾艘美國軍艦和1萬名美軍組成的封鎖線。」

美國正在阿曼灣和阿拉伯海執行封鎖措施，以阻擋試圖駛出波斯灣的伊朗船隻，這意味着一些船隻可以穿越霍爾木茲海峽，但仍無法突破封鎖。

《華爾街日報》稍早前引述匿名美國官員的話報道，美國海軍自13日開始實施封鎖以來，已攔截八艘進出伊朗港口的油輪。美方在攔截過程中均通過無線電與船員取得聯繫，要求他們改變航向。「所有油輪均予以配合，無需登船檢查」。

美國官員說，首批被攔截的兩艘船從伊朗恰巴哈爾港駛出，由美國一艘驅逐艦實施喊話攔截；美軍還出動P-8海上巡邏機執行油輪攔截任務。

圖為2026年4月12日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

美國中央司令部14日在X平台（前稱Twitter）說，超過1萬名美國海軍、海軍陸戰隊和空軍人員，十餘艘軍艦、數十架飛機正在執行封鎖伊朗港口的任務。

美國於美東時間13日上午10時起，對所有進出伊朗港口船隻實施封鎖。

總部位於英國的海事分析公司溫沃德14日發布報告說，美國對所有進出伊朗港口的船舶實施封鎖後，仍有部分船舶進出霍爾木茲海峽，通航並未因美國封鎖而完全停止。

本文獲《聯合早報》授權轉載

