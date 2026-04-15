土耳其再有校園槍擊案　至少4死20傷　學生跳窗逃生｜有片

土耳其中部一所中學4月15日（周三）發生槍擊案，一名學生開槍射擊，造成至少4死20傷，死者包括一名教師與三名學生。當地省長表示，這是土耳其兩天內發生的第二宗校園槍擊案。犯案動機尚不清楚，警方正展開調查。



綜合外媒報道，事件發生在卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）地區的Ayser Calik中學。卡赫拉曼馬拉什省長烏努爾（Mukerrem Unluer）表示，至少有20人在攻擊中受傷，其中一些傷勢危急。

現場影像顯示，有學生跳窗逃生。

據報道，施襲者攜帶5支槍及7個彈匣闖入兩間教室，武器據報屬於襲擊者的父親。目前尚未有官方消息確認死者身分或施襲者的下落。

在此次槍擊的前一日，土耳其尚勒烏爾法省（Sanliurfa）一間職業高中也發生大規模槍擊案，一名曾就讀於該校的舊生手持霰彈槍在校內隨機開槍掃射，造成至少16人受傷。襲擊者隨後自殺身亡。