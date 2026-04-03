土耳其外賣員偷食pizza配料 顧客查CCTV揭在電梯小便被捕｜有片
撰文：王海
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土耳其近日有居民收到外賣披薩時發現配料缺失，於是查看所住公寓的閉路電視，結果揭發一件令人震驚的醜聞。外賣員不但在電梯裏偷食披薩的配料，離開的時候竟然大搖大擺地在電梯裏小便。這位居民找到外賣員，確認了他的身份，並讓人清理了電梯裏他小便的地方。據了解，外賣員最終因「行為違反公共道德」而被拘留。
土耳其媒體Haberler4月2日報道，一位在杜茲傑叫外賣披薩的市民發現披薩上缺少配料，於是查看了閉路電視。這位市民心生疑慮，觀看錄影後更是震驚不已。
網上傳出土耳其外賣員偷食披薩和在電梯裏小便的閉路電視畫面：
錄影清晰地顯示，外賣員在送餐前打開披薩盒，偷食了披薩上的配料。然而，醜聞並未就此結束。據杜茲傑新聞社發布的錄影畫面顯示，同一名送餐員在送完餐後進入公寓電梯，並在電梯內小便。
觀看閉路電視錄影的顧客認出了外賣員。在經歷了雙重震驚之後，這位市民與公寓管理處合作，找到了他認出的外賣員，並安排人清潔了電梯。外賣員清潔電梯的畫面被一位公寓住戶拍了下來。
據報道，外賣員因「行為違反公共道德」而被當地政府拘留。
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